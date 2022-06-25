Греция приостановила прием документов на визы у россиян

С 27 июня консульства Греции в Москве, Петербурге и Новороссийске по техническим причинам перестанут рассматривать заявления россиян на визу на неопределенный срок. Об этом сообщается на сайте визового центра Греции.

Однако визовые центры будут открыты для консультаций, обработки и выдачи паспортов, которые были поданы в период до 24 июня включительно.

«Заявители имеющие запись в Визовые Центры начиная с 27.06 могут перенести свою запись на более поздний период после добавления мест в систему электронной записи на сайте ru-gr.gvcworld.eu», — подчеркнули в консульстве.

В свою очередь представитель греческой туристической компании рассказал РИА «Новости», что прием документов на визы возобновится через несколько дней.