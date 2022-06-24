В Японии мужчина потерял флешку с данными 460 тыс. жителей города Амагасаки

В Японии сотрудник компании Biprogy, которой администрация города Амагасаки поручила организовать выплаты местным жителям, потерял флешку с личными данными всего населения города. Об этом сообщает издание Asahi, администрация подтвердила эту информацию.

На флешке были имена, даты рождения, номера банковских счетов и информация об уплаченных налогах. Всего — данные 460 тыс. человек.

Мужчина забрал устройство из здания администрации, а затем пошел в ресторан, где около трех часов пил с коллегами. Опьянев, он заснул на улице, а потом обнаружил, что сумка, в которой лежала флешка, пропала.

Спустя сутки устройство нашлось. Сотрудник Biprogy позвонил в полицию, правоохранители начали выяснять маршрут мужчины и нашли сумки в километре от ресторана.

Власти Амагасаки уточнили, что все данные были зашифрованы, а накопитель защищен паролем, поэтому утечек быть не должно. Администрация запустила горячую линию для местных жителей, которые обеспокоены тем, что их данные могли слить в сеть.