Крис Эванс впервые за семь лет сменил свой iPhone

Американский актер Крис Эванс, наиболее известный по роли Капитана Америки, вынужденно сменил iPhone 6s на последнюю модель — iPhone 13. О прощании со старым смартфоном он рассказал в своем твиттере.

iPhone 6s прослужил актеру семь лет. Он с радостью продолжил бы им пользоваться, но гаджет «умер».