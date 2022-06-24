Крис Эванс впервые за семь лет сменил свой iPhone

Американский актер Крис Эванс, наиболее известный по роли Капитана Америки, вынужденно сменил iPhone 6s на последнюю модель — iPhone 13. О прощании со старым смартфоном он рассказал в своем твиттере.
iPhone 6s прослужил актеру семь лет. Он с радостью продолжил бы им пользоваться, но гаджет «умер».
Эванс рассказал, что никогда не забудет ночные попытки зарядить телефон, его зернистые фотографии и внезапные падения заряда с 100 до 15%.
Актер также признался, что будет скучать по кнопке «Домой». Apple частично отказалась от нее в 2016 году вместе с выпуском iPhone 7, а с выходом iPhone X и вовсе ее убрала.
«Это было дикое путешествие. Покойся с миром, приятель», — заключил Крис Эванс.