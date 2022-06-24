ЕС утвердил вступление Хорватии в зону евро

Лидеры Евросоюза утвердили вступление Хорватии в зону евро на саммите в Брюсселе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Европейского совета.

Решение вступает в силу 1 января 2023 года. Страна станет 20-м членом зоны евро.

Еврогруппа одобрила присоединение Хорватии к зоне евро 15 июня. Таким образом, министры иностранных дел стран — участниц ЕС поддержали данную Еврокомиссией и Европейским центральным банком позитивную оценку выполнения Хорватией критериев для присоединения к зоне евро.

Еврозона — это действующий в рамках Европейского союза валютный союз. Во всех странах, которые в нее входят, официальной валютой является евро.

Хорватия присоединилась к Евросоюзу еще 1 июля 2013 года. С 1994 года и по сей день в стране используется хорватская куна в качестве национальной валюты.