Регина Спектор выпустила первый за шесть лет альбом

Американская певица советского происхождения Регина Спектор выпустила первый за шесть альбом «Home, Before and After». Послушать его можно здесь .

Предыдущий альбом Спектор — мрачный и серьезный «Remember Us to Life», теперь — «Home, Before and After» с расслабленной атмосферой.

«Регина Спектор построила карьеру, создавая закрученные, красивые песни о любви, жизни и смерти. Ее музыка достаточно интимна, чтобы чувствовать ее своим другом, говорящим напрямую с вами. <…> Русско-американская исполнительница всегда ходила по тонкой грани между поэзией и силой. Новый альбом показывает, как она продолжает комфортно балансировать между двумя мирами, в то же время привнося много рискованной новизны», — говорится в рецензии NME на «Home, Before and After».

Сейчас певица собирается в турне по США, которое начнется 25 июня и закончится 27 октября.

В 2016 году Спектор не только выпустила «Remember Us to Life», но и записала кавер на песню The Beatles «While My Guitar Gently Weeps» для кукольного анимационного фильма «Кубо. Легенда о самурае».