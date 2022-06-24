С шоколада Toblerone пропадет пометка «швейцарский»

Шоколад марки Toblerone потеряет пометку «швейцарский» на упаковке из‑за переезда части производства. Об этом пишет Reuters со ссылкой на пресс-секретаря Mondelez Ливию Кольмиц.

Mondelez — швейцарский производитель шоколада, владеющим брендом Toblerone. В конце 2023 года компания планирует перенести часть производства треугольник батончиков в Словакию.

Причиной переезда Кольмиц назвала «сильный рост». Компания планирует наращивать мощность производства. При этом Toblerone продолжит выпускаться и в Берне.

В Швейцарии действуют строгие правила маркировки. Если шоколад произведен за рубежом, то его на законодательном уровне нельзя подписывать «швейцарским».

Обновленная упаковка поступит в продажу уже этим летом. На ней будет написано, что бренд Toblerone был «создан в Швейцарии».