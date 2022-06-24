В России на 65% выросли продажи электрокаров

В России с января по июнь 2022 года было продано 1119 новых электрокаров, что на 65% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает «Автостат».

По словам директора аналитической компании Сергея Целикова, сейчас на учет встают те электрокары, которые были ввезены в страну в конце 2021 года, перед отменой нулевых пошлин.

«Ежемесячный тренд на снижение уже виден. И в ближайшие месяцы рост продаж электромобилей в России заметно сократится», — подчеркнул он.

Самым популярным электрокаром в стране стала Tesla Model Y, россияне приобрели 248 таких кроссоверов с января по май. Второе место занимает Tesla Model 3 (211 штук), третье — Porsche Cayman (131 штук), четвертое — Audi E-Tron (88 штук) и пятое — E-Tron Sportback (70 штук).

18 мая стало известно, что на бывшем заводе Renault в Москве начнут выпускать электромобиль «москвич». По словам Сергея Собянина, с 2040 года практически все автомобили в мире будут ездить с электродвигателями.