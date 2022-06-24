перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
«Аэрофлот» запустил тариф для молодежи. Из Москвы в Петербург можно улететь за 1500 рублей 17:59
С шоколада Toblerone пропадет пометка «швейцарский» 17:53
Верховный суд США отменил постановление о праве на аборт 17:30
Кто такой Дмитрий Солнышко Медведев? И почему он всех любит, а не ненавидит 17:23
Lazaro Rodriguez/Unsplash
В России на 65% выросли продажи электрокаров 16:50
Netflix уволил еще 300 сотрудников после уменьшения числа подписчиков 16:48
Хаски представил два новых трека под псевдонимом DJ Hvost 16:05
«Нас берегут от самих себя»: инди-рокеры Harajiev Smokes Virginia! выпустили антиутопичный клип 15:32
Сырки «Б.Ю.Александров» переименуют в «А. Ростагрокомплекс» 15:28
Paramount Plus/YouTube
Гейтен Матараццо и Агури Райс в трейлере комедии «Honor Society» 15:11
«Надеюсь, редактору радио не влетело»: как появился фейк об освященном квасе, заменившем кока-колу 14:59
Лавров заявил, что ЕС и НАТО создают коалицию для войны с Россией, и сравнил их с Третьим рейхом 14:27
Джордж Мартин подтвердил работу над сиквелом «Игры престолов» о Джоне Сноу 13:52
На ютьюбе вышел первый российский сериал об истории феминизма «Fem Is» 13:42
Владислав Фальшивомонетчик/Wikimedia Commons
«Коммерсант» сообщил о проверке «Ельцин-центра» силовиками. Представители площадки опровергли это Обновлено в 13:08
Клиенты «Яндекс Еды» теперь могут удалять данные о своих заказах 13:06
Пиотровский: Россия «совершает глобальные преобразования», война — самоутверждение нации 12:38
Кадр из фильма «Титаник»
«Титаник» вновь вернется в кинотеатры в 2023 году 11:23
Закари Леви из «Шазам!» сыграет главную роль в перезапуске «Детей шпионов» от Netflix 10:18
Украина и Молдавия получили статус кандидатов в ЕС. Грузии его смогут предоставить после ряда реформ 9:57

В России на 65% выросли продажи электрокаров

Дарья Мельникова
Сегодня в 16:50

В России с января по июнь 2022 года было продано 1119 новых электрокаров, что на 65% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает «Автостат».

По словам директора аналитической компании Сергея Целикова, сейчас на учет встают те электрокары, которые были ввезены в страну в конце 2021 года, перед отменой нулевых пошлин.

«Ежемесячный тренд на снижение уже виден. И в ближайшие месяцы рост продаж электромобилей в России заметно сократится», — подчеркнул он.

Самым популярным электрокаром в стране стала Tesla Model Y, россияне приобрели 248 таких кроссоверов с января по май. Второе место занимает Tesla Model 3 (211 штук), третье — Porsche Cayman (131 штук), четвертое — Audi E-Tron (88 штук) и пятое — E-Tron Sportback (70 штук).

18 мая стало известно, что на бывшем заводе Renault в Москве начнут выпускать электромобиль «москвич». По словам Сергея Собянина, с 2040 года практически все автомобили в мире будут ездить с электродвигателями.

События недели на afisha.ru
приключение
Дикая
Таисия Вилкова летит в Ниццу, а попадает в тайгу
поп
«Руки вверх!»
Легенды российской поп-музыки
фантастика
Род мужской
Актуальный хоррор Алекса Гарленда про страх женского перед мужским
драматический
Человек из Подольска
Абсурдистская комедия о том, какой должна быть полиция в идеальном мире
приключение
Одна
Потерпев авиакрушение, девушка выживает в тайге
видео
Виктор Цой. Путь героя
Костюмы, гитары и рисунки Цоя в экспериментальном оформлении
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Люди
Сергей Собянин
Сергей Целиков
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить