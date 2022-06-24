Кто такой Дмитрий Солнышко Медведев? И почему он всех любит, а не ненавидит

В марте зампред Совбеза России Дмитрий Медведев завел телеграм-канал, в котором регулярно оставляет записи. Там он поздравляет россиян с Днем Победы, делится мыслями о геополитике и совсем не стесняется в выражениях, которые потом становятся шаблонами для шуток в соцсетях.
Самую известную и разошедшуюся на цитаты публикацию Медведев выложил 7 июня. Политик вкратце объяснил, почему его посты в телеграм-канале «такие резкие».
Пока пользователи гадали, о ком же все-таки идет речь, кто‑то создал пародийный телеграм-канал «Дмитрий Солнышко Медведев» и обыграл пост «Меня часто спрашивают», изменив смысл на противоположный.
На этом «альтернативный Медведев» не остановился. Следующим постом стала мемная фраза политика о том, что денег нет, но держаться надо. Медведев сказал это в 2016 году во время визита в Крым в ответ на жалобу местной пенсионерки на маленький размер пенсии.
«Никто никогда не вернется в 2007 год», — заключил Медведев на встрече с уральскими журналистами в 2011 году. И вот что предлагает «альтернативный Медведев».
В мае Медведев выложил минутное видео, в котором ничего не говорит, а только рисует фломастером на доске «С 1 Мая и приближающимся Днем Победы!» и большую Z.
Вот альтернативная версия.
В своем телеграм-канале Медведев любит критиковать иностранных коллег и использует слово «пиндостан». А «Дмитрий Солнышко Медведев» как будто бы ходит с экс-президентом США Бараком Обамой во «Вкусно и точка».
В последнем посте доброго телеграм-канала Медведев не меняет своей «жизненной философии» спустя восемь лет — «всегда быть подтянутым и улыбаться».
У официального телеграм-канала Медведева более 500 тыс. подписчиков и минимум столько же просмотров на постах. У «Солнышка Медведева» пока только 3000 человек и около 20 тыс. просмотров.
«Афиша Daily» писала о нескольких постах в телеграм-канале Медведева. Прочитать их можно тут, тут и тут.