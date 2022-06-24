Кто такой Дмитрий Солнышко Медведев? И почему он всех любит, а не ненавидит

В марте зампред Совбеза России Дмитрий Медведев завел телеграм-канал, в котором регулярно оставляет записи. Там он поздравляет россиян с Днем Победы, делится мыслями о геополитике и совсем не стесняется в выражениях, которые потом становятся шаблонами для шуток в соцсетях. Самую известную и разошедшуюся на цитаты публикацию Медведев выложил 7 июня. Политик вкратце объяснил, почему его посты в телеграм-канале «такие резкие».

Пользователи в шутку предположили, что Медведев написал о ненависти к постам в телеграме. В своем сообщении он не указывает, кто такие они.

Пока пользователи гадали, о ком же все-таки идет речь, кто‑то создал пародийный телеграм-канал «Дмитрий Солнышко Медведев» и обыграл пост «Меня часто спрашивают», изменив смысл на противоположный.

На этом «альтернативный Медведев» не остановился. Следующим постом стала мемная фраза политика о том, что денег нет, но держаться надо. Медведев сказал это в 2016 году во время визита в Крым в ответ на жалобу местной пенсионерки на маленький размер пенсии.

«Никто никогда не вернется в 2007 год», — заключил Медведев на встрече с уральскими журналистами в 2011 году. И вот что предлагает «альтернативный Медведев».

В мае Медведев выложил минутное видео, в котором ничего не говорит, а только рисует фломастером на доске «С 1 Мая и приближающимся Днем Победы!» и большую Z. Вот альтернативная версия.

В своем телеграм-канале Медведев любит критиковать иностранных коллег и использует слово «пиндостан». А «Дмитрий Солнышко Медведев» как будто бы ходит с экс-президентом США Бараком Обамой во «Вкусно и точка».

В последнем посте доброго телеграм-канала Медведев не меняет своей «жизненной философии» спустя восемь лет — «всегда быть подтянутым и улыбаться». У официального телеграм-канала Медведева более 500 тыс. подписчиков и минимум столько же просмотров на постах. У «Солнышка Медведева» пока только 3000 человек и около 20 тыс. просмотров. «Афиша Daily» писала о нескольких постах в телеграм-канале Медведева. Прочитать их можно тут, тут и тут.