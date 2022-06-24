На ютьюбе вышел первый российский сериал об истории феминизма «Fem Is»

Руководительница центра «Насилию.нет»* Анна Ривина запустила на ютьюбе новый проект «Fem Is». Это просветительский сериал из 11 эпизодов, который расскажет о становлении и развитии феминистического движения, развеет главные мифы и стереотипы о нем.

Режиссерками проекта выступили Мария Пронина и Мару Баркобуладзе. Среди эксперток в вопросах феминизма в сериале появляются руководительница Центра защиты пострадавших от домашнего насилия Мари Давтян, политолог Екатерина Шульман**, иллюстраторка и авторка канала @nixelpixel Ника Водвуд, фемактивистка и художница Дарья Серенко, авторка канала «Женская власть» Залина Маршенкулова, актеры и актрисы Варвара Шмыкова, Роман Евдокимов, Анна Лаврентьева, Марта Анаква и многие другие.

Все выпуски уже доступны на ютьюб-канале «Fem Is». Изначально старт проекта и выход 10 серий были запланированы на 1 марта 2022 года, но были отложены. 11-й эпизод, посвященный антивоенному женскому движению, снимался в мае 2022 года новой командой.

Создатели сериала подчеркивают, что не пытаются агитировать никого быть феминистками или профеминистами, проект несет исключительно просветительский характер и стремится показать, что феминизм — это важно.

«Я хочу, чтобы люди, спорящие про феминизм и ругающие его, поняли, что это за понятие на самом деле. Поняли, что это не только про подмышки и почему это так важно для всех: и женщин, и мужчин. А те, кого слово „феминизм“ не пугает, смогли узнать много нового и интересного», — пояснила Ривина, которая выступила также главным действующим лицом проекта.

*Центр «Насилию.нет» включен Минюстом в список НКО, выполняющих функцию иностранного агента.

**Екатерина Шульмана признана в России СМИ-иноагентом.