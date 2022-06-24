«Надеюсь, редактору радио не влетело»: как появился фейк об освященном квасе, заменившем кока-колу

22 июня радиостанция «Говорит Москва» написала новость с заголовком «В России решили выпустить освященный квас со вкусом колы». Производить российский аналог кока-колы под названием «Колокола» якобы будет компания Funky Monkey, ее глава Вячеслав Гавриленков даже добавил, что каждую партию освятит православный священник. Впервые о газировке Funky Monkey заговорили еще 16 июня. В этот день компания Coca-Cola объявила об окончательном уходе из России, а сразу после этого в сети появились сообщения о российской газировке Funky Monkey, которая заменит американскую. «Фонтанка» писала, что бренд Funky Monkey с обезьяной на этикетке создала сама Coca-Cola для продажи в России. Петербургская газета сослалась на участников встречи, на которой компания провела презентацию напитка. Новость переписал ряд СМИ, и ее стали обсуждать в соцсетях.

Бренд Funky Monkey действительно существует и принадлежит российской компании «Юнайтед Боттлинг Групп» (ЮБГ). Но есть и другая компания с таким же названием — веб-студия по разработке дизайна и сайтов. Вячеслав Гавриленков — именно ее гендиректор, а не глава подразделения ЮБГ. Спустя несколько дней после новости о российском аналоге колы с Гавриленковым связалась та самая «Говорит Москва» и выпустила новость об освященном квасе «Колокола». Она завирусилась в соцсетях, породила шутки в духе «это не ИА „Панорама“» и «мы живем во сне Жириновского» и вновь стала переписываться другими СМИ. Гавриленков рассказал TJ, что находился с друзьями в баре, когда ему на почту пришло письмо от радио. Его спросили о полной замене кока-колы в России и архангельской «Русской коле» с Богородицей на этикетке, которая может составить конкуренцию. Мужчина подумал, что это розыгрыш, поэтому отправил шуточный ответ, который работник «Говорит Москва» воспринял серьезно. При этом Гавриленков ответил так, чтобы «было понятно, что это стеб». К примеру, в вымышленной линейке напитков были «Фанки Манки Кола Black» с колой и виски, а также безалкогольный «Фанки Манки Оранж Light» со вкусом водки, приготовленный на березовых бруньках для тех, «кто в завязе». Эта часть не попала в публикацию «Говорит Москва», хотя слова Гавриленкова о «Колоколе» тоже звучат иронично.

Когда глубокой ночью Гавриленков вышел из бара, то «сразу отрезвел» от «потока новостного орева и мемов».

«Надеюсь, редактору радио не влетело за мем с фейковым квасом. У народа эта новость отозвалась колокольным звоном, который разбудил внимание к тому, что нам нужны новые бренды, но получаем мы только новые мемы». Вячеслав Гавриленков Руководитель веб-студии Funky Monkey

Funky Monkey решила подыграть ситуации, вывесив на сайте баннер с анонсом презентации бренда «Колокола» 25 июня. В веб-студии заявили TJ, что хотят продолжить «импровизацию» и показать полноценный концепт «спонтанного бренда» в надежде на сотрудничество с производителем Funky Monkey Cola, которому стоило бы «улучшить цифровое лицо в интернете».

© Funky Monkey, TJ