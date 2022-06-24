перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
«Аэрофлот» запустил тариф для молодежи. Из Москвы в Петербург можно улететь за 1500 рублей 17:59
С шоколада Toblerone пропадет пометка «швейцарский» 17:53
Верховный суд США отменил постановление о праве на аборт 17:30
Кто такой Дмитрий Солнышко Медведев? И почему он всех любит, а не ненавидит 17:23
Lazaro Rodriguez/Unsplash
В России на 65% выросли продажи электрокаров 16:50
Netflix уволил еще 300 сотрудников после уменьшения числа подписчиков 16:48
Хаски представил два новых трека под псевдонимом DJ Hvost 16:05
«Нас берегут от самих себя»: инди-рокеры Harajiev Smokes Virginia! выпустили антиутопичный клип 15:32
Сырки «Б.Ю.Александров» переименуют в «А. Ростагрокомплекс» 15:28
Paramount Plus/YouTube
Гейтен Матараццо и Агури Райс в трейлере комедии «Honor Society» 15:11
«Надеюсь, редактору радио не влетело»: как появился фейк об освященном квасе, заменившем кока-колу 14:59
Лавров заявил, что ЕС и НАТО создают коалицию для войны с Россией, и сравнил их с Третьим рейхом 14:27
Джордж Мартин подтвердил работу над сиквелом «Игры престолов» о Джоне Сноу 13:52
На ютьюбе вышел первый российский сериал об истории феминизма «Fem Is» 13:42
Владислав Фальшивомонетчик/Wikimedia Commons
«Коммерсант» сообщил о проверке «Ельцин-центра» силовиками. Представители площадки опровергли это Обновлено в 13:08
Клиенты «Яндекс Еды» теперь могут удалять данные о своих заказах 13:06
Пиотровский: Россия «совершает глобальные преобразования», война — самоутверждение нации 12:38
Кадр из фильма «Титаник»
«Титаник» вновь вернется в кинотеатры в 2023 году 11:23
Закари Леви из «Шазам!» сыграет главную роль в перезапуске «Детей шпионов» от Netflix 10:18
Украина и Молдавия получили статус кандидатов в ЕС. Грузии его смогут предоставить после ряда реформ 9:57

«Надеюсь, редактору радио не влетело»: как появился фейк об освященном квасе, заменившем кока-колу

Рустам Абдуллин
Сегодня в 14:59

22 июня радиостанция «Говорит Москва» написала новость с заголовком «В России решили выпустить освященный квас со вкусом колы». Производить российский аналог кока-колы под названием «Колокола» якобы будет компания Funky Monkey, ее глава Вячеслав Гавриленков даже добавил, что каждую партию освятит православный священник.

Впервые о газировке Funky Monkey заговорили еще 16 июня. В этот день компания Coca-Cola объявила об окончательном уходе из России, а сразу после этого в сети появились сообщения о российской газировке Funky Monkey, которая заменит американскую.

«Фонтанка» писала, что бренд Funky Monkey с обезьяной на этикетке создала сама Coca-Cola для продажи в России. Петербургская газета сослалась на участников встречи, на которой компания провела презентацию напитка. Новость переписал ряд СМИ, и ее стали обсуждать в соцсетях.

Бренд Funky Monkey действительно существует и принадлежит российской компании «Юнайтед Боттлинг Групп» (ЮБГ). Но есть и другая компания с таким же названием — веб-студия по разработке дизайна и сайтов. Вячеслав Гавриленков — именно ее гендиректор, а не глава подразделения ЮБГ.

Спустя несколько дней после новости о российском аналоге колы с Гавриленковым связалась та самая «Говорит Москва» и выпустила новость об освященном квасе «Колокола». Она завирусилась в соцсетях, породила шутки в духе «это не ИА „Панорама“» и «мы живем во сне Жириновского» и вновь стала переписываться другими СМИ.

Гавриленков рассказал TJ, что находился с друзьями в баре, когда ему на почту пришло письмо от радио. Его спросили о полной замене кока-колы в России и архангельской «Русской коле» с Богородицей на этикетке, которая может составить конкуренцию. Мужчина подумал, что это розыгрыш, поэтому отправил шуточный ответ, который работник «Говорит Москва» воспринял серьезно. При этом Гавриленков ответил так, чтобы «было понятно, что это стеб».

К примеру, в вымышленной линейке напитков были «Фанки Манки Кола Black» с колой и виски, а также безалкогольный «Фанки Манки Оранж Light» со вкусом водки, приготовленный на березовых бруньках для тех, «кто в завязе». Эта часть не попала в публикацию «Говорит Москва», хотя слова Гавриленкова о «Колоколе» тоже звучат иронично.

Когда глубокой ночью Гавриленков вышел из бара, то «сразу отрезвел» от «потока новостного орева и мемов».

«Надеюсь, редактору радио не влетело за мем с фейковым квасом. У народа эта новость отозвалась колокольным звоном, который разбудил внимание к тому, что нам нужны новые бренды, но получаем мы только новые мемы».
Вячеслав Гавриленков
Руководитель веб-студии Funky Monkey

Funky Monkey решила подыграть ситуации, вывесив на сайте баннер с анонсом презентации бренда «Колокола» 25 июня. В веб-студии заявили TJ, что хотят продолжить «импровизацию» и показать полноценный концепт «спонтанного бренда» в надежде на сотрудничество с производителем Funky Monkey Cola, которому стоило бы «улучшить цифровое лицо в интернете».

© Funky Monkey, TJ

Гавриленков подчеркнул, что не хотел пускать фейк в медиаполе и шутить над журналистом, а вся история вокруг «Колоколы» закрутилась из‑за «некомпетентности работника радиостанции». Он также поделился мнением, что с 2014 года все импортозамещение в России «сводилось к переклеиванию этикеток русских названий на китайские товары», а не к реальному появлению аналогов.

События недели на afisha.ru
приключение
Дикая
Таисия Вилкова летит в Ниццу, а попадает в тайгу
поп
«Руки вверх!»
Легенды российской поп-музыки
фантастика
Род мужской
Актуальный хоррор Алекса Гарленда про страх женского перед мужским
драматический
Человек из Подольска
Абсурдистская комедия о том, какой должна быть полиция в идеальном мире
приключение
Одна
Потерпев авиакрушение, девушка выживает в тайге
видео
Виктор Цой. Путь героя
Костюмы, гитары и рисунки Цоя в экспериментальном оформлении
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Теги
Coca-Cola
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить