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Microsoft начнет сокращать свое присутствие в России до полного ухода с рынка

Дарья Мельникова
Вчера в 22:19

Американская компания Microsoft приняла решение продолжить сокращение бизнеса в России, «пока ничего не останется». Об этом сообщает РБК со ссылкой на интервью Washington Post с главой компании Брэдом Смитом.

«Что касается России, то мы работаем там все меньше и меньше, пока там ничего не останется или почти ничего», — сказал он.

Смит также заявил, что при этом необходимо помочь сотрудникам компании в России и оказать им поддержку «в которой они нуждаются и заслуживают».

Ранее российские пользователи столкнулись с проблемой при попытке установить Windows 11 и 10 с официального сайта Microsoft. При попытке загрузки операционных систем возникала ошибка. «Ошибка. Возникла проблема с вашим запросом. Для получения помощи посетите контактную страницу службы поддержки Майкрософт», — говорилось на сайте.

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