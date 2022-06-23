Ozon начал продавать товары, ввезенные с помощью параллельного импорта

Маркетплейс Ozon начал продавать товары, ввезенные в Россию с помощью параллельного импорта — такой механизм не требует разрешения от правообладателя на ввоз продукции в страну. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу компании.

В поставки по новой схеме вошли смартфоны, компьютеры и их комплектующие популярных брендов электроники, рассказали в Ozon, но не уточнили названия конкретных марок. Впервые о том, что маркетплейс начал ввозить товары без согласия правообладателей, стало известно 20 июня.

Сегодня, 23 июня, «Коммерсант» сообщил, что «Связной» первым из крупных ретейлеров начал продавать товары, ввезенных по схеме параллельного импорта. Среди них — смартфоны и часы Samsung, последнее поколение iPhone, а также игровые приставки PlayStation, Xbox и Nintendo. Всего ассортимент сети пополнился более чем ста позициями.

30 марта Михаил Мишустин легализовал параллельный импорт, разрешающий продавать в России товары без разрешения правообладателя. Позже Минпромторг подготовил список товаров для параллельного импорта, в который вошли одежда и обувь любых брендов, смартфоны Apple и Samsung, автомобили Tesla и Chrysler.