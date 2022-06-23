В школьный курс истории предложили включить «военную операцию» на территории Украины

Минпросвещения подготовило поправки в федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) среднего общего образования. Согласно им, школьники будут изучать «военную операцию» на территории Украины на уроках истории. Соответствующий документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

В проекте приказа министерства сказано, что базовый курс истории должен отражать:

понимание значимости России в мировых политических и социально-‎экономических процессах ХХ — начала XXI века, знание достижений страны и ее народа;

умение характеризовать историческое значение Российской революции, Гражданской войны, нэпа, индустриализации и коллективизации в СССР, решающую роль Советского Союза в победе над нацизмом, значение советских научно-технологических успехов, освоения космоса;

понимание причин и следствий распада СССР, возрождения Российской Федерации как мировой державы, воссоединения Крыма с Россией, «специальной военной операции» на Украине ‎и других важнейших событий ХХ — начала XXI века;

особенности развития культуры народов СССР (России);

знание имен героев Первой мировой, Гражданской, Великой Отечественной войн, исторических личностей, внесших значительный вклад в социально-экономическое, политической и культурное развитие России в ХХ — начале XXI века.

Ранее стало известно, что в российскую школьную программу включили признание ДНР и ЛНР. По мнению авторов курса, учебный модуль должен помочь учащимся осознать российскую идентичность и привить уважение к боевым подвигам и трудовым достижениям народа.