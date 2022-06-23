Stereolab опубликовали архивную композицию «Robot Riot»

Британо-французская рок-группа Stereolab выпустила архивный трек «Robot Riot». Его можно послушать здесь.
Композиция была написана в 2000 году в качестве звукового сопровождения к скульптуре Чарлза Лонга, американского художника, уже сотрудничавшего с группой в рамках мини-альбома «Music for the Amorphous Body Study Center Project» (1995). Тогда песни Stereolab также стали саундтреком к его работам.
«Robot Riot» войдет в пластинку «Pulse of the Early Brain» — пятую часть серии «Switched On», куда коллектив включает EP, редкие записи, демо и живые версии своих песен.
Первый диск «Switched On» увидел свет еще в 1992-м, спустя два года после основания группы. Четвертая, последняя на данный момент часть серии увидела свет в феврале 2021 года.
Всего Stereolab выпустили 10 студийных пластинок. Ключевыми принято считать «Emperor Tomato Ketchup» (1996) и «Dots and Loops» (1997).