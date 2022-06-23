Stereolab опубликовали архивную композицию «Robot Riot»

Британо-французская рок-группа Stereolab выпустила архивный трек «Robot Riot». Его можно послушать здесь.

Композиция была написана в 2000 году в качестве звукового сопровождения к скульптуре Чарлза Лонга, американского художника, уже сотрудничавшего с группой в рамках мини-альбома «Music for the Amorphous Body Study Center Project» (1995). Тогда песни Stereolab также стали саундтреком к его работам.