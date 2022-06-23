Эквадорец Нобоа стал лучшим футболистом России по версии РФС

Российский футбольный союз (РФС) признал полузащитника «Сочи» и сборной Эквадора Кристиана Нобоа лучшим игроком России по итогам сезона 2021/2022. Об этом сообщает «Интерфакс».

В минувшем сезоне футболист забил семь мячей, один из которых с пенальти, и сделал семь результативных передач в 25 матчах чемпионата России. В составе «Сочи» Нобоа стал серебряным призером Российской Премьер-Лиги (РПЛ).

Между тем, по версии РПЛ лучшим игроком сезона стал полузащитник петербургского футбольного клуба «Зенит» бразилец Клаудиньо.

Также РФС назвал полузащитника московского «Динамо» Арсена Захаряна лучшим молодым игроком. Лучшим тренером стал Сергей Семак из «Зенита», а лучшим в номинации «За вклад в развитие футбола» — владелец «Краснодара» Сергей Галицкий.