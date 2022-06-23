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Кинотеатр «Пионер» и фонд «Дом с маяком» запускают цикл благотворительных показов

Денис Ламехов
Сегодня в 18:10

Московский кинотеатр «Пионер» и фонд «Дом с маяком», помогающий детям и молодым взрослым с неизлечимыми заболеваниями, запускают цикл благотворительных показов «Смотрители маяка». Об этом «Афише Daily» сообщили организаторы.

Все деньги от проданных билетов пойдут на нужды семей, которым помогает организация. Раз в месяц до конца 2022 года в зале «Пионера» будут показывать картины, чья повествование построено вокруг темы преодоления трудностей и продолжения жизни.

Все показы цикла пройдут на языке оригинала с русскими субтитрами. После каждого сеанса режиссеры, актеры, продюсеры и критики будут обсуждать со зрителями, как кино помогает лучше понять и почувствовать проблемы, с которыми может столкнуться каждый человек.

Первая картина цикла — получившая в Каннах «Золотую пальмовую ветвь» лента Кена Лоуча «Я, Дэниел Блейк». Ее покажут 27 июня. Гостем станет режиссер Юрий Быков («Жить», «Дурак», «Майор»).

Цикл продолжится 18 июля показом драмы Шона Бейкера «Проект Флорида». После сеанса состоится обсуждение с режиссером Анной Меликян («Фея», «Про любовь», «Нежность»).

Поддержать цикл можно, приобретя билет на один сеанс (900 рублей), два билета на один сеанс (1500 рублей) или абонемент на три сеанса — он будет действовать на любой из показов (2100 рублей). Другие способы помощи фонду — по ссылке.

Подробности — на сайте «Пионера». Адрес кинотеатра: Кутузовский проспект, дом 21.

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