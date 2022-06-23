Кинофестиваль «Послание к человеку» объявил даты и продлил отбор фильмов

Международный кинофестиваль «Послание к человеку» состоится с 21 по 28 октября в Петербурге. Период отбора фильмов в конкурсную программу продлили до 15 июля, рассказали «Афише Daily» организаторы.
Фестиваль проводит отбор фильмов для участия в трех конкурсах: международном, национальном и экспериментальном конкурсе In Silico.
Номинации международного конкурса:
• Гран-при «Золотой кентавр» и 3000 долларов США за лучший фильм
• Приз «Кентавр» и 1000 долларов США за лучший полнометражный документальный фильм
• Приз «Кентавр» и 1000 долларов США за лучший короткометражный документальный фильм
• Приз «Кентавр» и 1000 долларов США за лучший короткометражный игровой фильм
• Приз «Кентавр» и 1000 долларов США за лучший анимационный фильм
• Приз «Кентавр» и 1000 долларов США за лучший дебют
Национальный конкурс документальных фильмов:
• Приз «Кентавр» и 50 000 рублей за лучший фильм Национального конкурса
• Приз жюри — «Кентавр» и 30 000 рублей (с пояснительной формулировкой)
Международный конкурс экспериментальных фильмов In Silico:
• Приз «Кентавр» и 1 000 долларов США за лучший экспериментальный фильм
А также:
• Приз студенческого жюри
Подать заявку на участие в фестивале можно здесь, здесь и здесь. В международном и экспериментальном конкурсах необходимо оплатить взнос, размеры которых указаны на официальном сайте.
«Послание к человеку» основан в 1989 году режиссером Михаилом Литвяковым, президентом фестиваля стал Алексей Учитель. Ежегодно отборочная комиссия получает около 5000 заявок на участие. В конкурсных и внеконкурсных программах ежегодно представлено более 200 фильмов, которые за тридцать лет смотрели и оценивали многие деятели отечественной и мировой кинематографии.