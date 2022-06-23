Тарантино действительно написал сценарий к фильму по комиксу «Джанго/Зорро», но снимать его не будут

Режиссер Квентин Тарантино и комик Джеррод Кармайкл написали сценарий к фильму по комиксу «Джанго/Зорро», но пускать в производство его не будут. Об этом Кармайкл рассказал в интервью GQ.

Об экранизации комикса впервые стало известно в 2014 году, когда рабочая переписка студии Sony была слита в интернет. В 2019 году Collider писал, что Тарантино собирается снять картину по комиксу, но тогда было много неясностей.

«На самом деле это невероятный, невероятный сценарий по „Джанго/Зорро“. Я бы хотел, чтобы Sony им занялась, но в то же время понимаю, что это невозможно. Хотя я все еще думаю, что мы написали фильм на 500 млн долларов», — сказал Кармайкл. Он так и не объяснил, почему проект не увидит зритель.

Квентин Тарантино выпустил комикс «Джанго/Зорро» в соавторстве с художником Мэттом Вагнером в 2011 году. Он представляет собой сборник из семи историй, являющихся сюжетным продолжением полнометражного фильма «Джанго освобожденный», вышедшего в 2012 году. В основе повествования — превращение бывшего раба Джанго в охотника за головами и история его отношений с постаревшим героем Зорро.