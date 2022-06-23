перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Reuters: Nike уходит из России 14:51
На «Плюс Даче» покажут «Мастера и Маргариту» с Дарьей Мороз и балет под Red Hot Chili Peppers 14:47
Тарантино действительно написал сценарий к фильму по комиксу «Джанго/Зорро», но снимать его не будут 13:59
На Okko вышел фильм о создании сериала «Оффлайн» 13:36
Московский джазовый фестиваль посетили больше 250 тыс. человек 13:04
«Связной» первым из крупных ретейлеров подтвердил начало работы с параллельным импортом 12:26
Хантер Шефер снимется в приквеле «Голодных игр» 11:59
Корейская ассоциация певцов призвала BTS не начинать перерыв в совместном творчестве 10:59
Российские производители газировок столкнулись с нехваткой углекислого газа 9:58
Чехия приостановила выдачу виз россиянам до весны 2023 года 8:51
Кадр из фильма «Однажды в… Голливуде»
Брэд Питт объявил о заключительном этапе своей карьеры 8:40
Парламент Болгарии вынес вотум недоверия правительству Вчера в 22:58
Вышла обновленная заставка сериала «Офис» — вместо сотрудников Dunder Mifflin в ней снялись миньоны Вчера в 21:47
Калининградские власти предложили дипломатические пути решения ситуации с транзитом Вчера в 21:01
«Медиалогия» назвала самые популярные телеграм-каналы о политике. Топ-3: Кадыров, Медведев и Володин Вчера в 20:49
Принятие закона о пытках, смерть Пьера Нарцисса и другие новости дня
Вчера в 20:46 дайджест
Mura Masa выложил трек «Hollaback Bitch». Среди гостей на новом альбоме будут Slowthai и Lil Yachty Вчера в 20:20
Solace Cinema/Twitter
Посмотрите на первые фото со съемочной площадки спин-оффа «Безумного Макса» Вчера в 19:51
Алексей Венедиктов* планирует возобновить работу «Эха Москвы» Вчера в 18:50
Вера Богданова и Сергей Беляков вошли в длинный список литературной премии «Ясная Поляна» Вчера в 18:17

На Okko вышел фильм о создании сериала «Оффлайн»

Виктория Шанина
Сегодня в 13:36

На стриминговой платформе Okko дебютировал фильм, посвященный процессу создания сериала «Оффлайн». В нем рассказывается о том, как шла работа над детективным триллером, герои которого столкнулись с последствиями своей двойной жизни.

Исполнители главных ролей Никита Ефремов, Денис Шведов, Полина Максимова, Риналь Мухаметов и другие расскажут о своих персонажах. Режиссер Кирилл Плетнев, сценаристы и продюсеры — о том, чем для них стала история противостояния тайного компьютерного гения Раста и мстительного Анонимуса.

Съемки сериала о темной стороне интернета прошли в 2021 году в Москве и Калининграде, а премьера первого сезона состоялась 27 апреля. С того момента картину посмотрели более 4 млн раз.

Лента рассказывает о героях, которые ведут двойную жизнь. У каждого из них есть семьи, близкие и любимые люди, работа и репутация. Но они могут все это потерять, когда вскроется, что они торгуют наркотиками в секретном приложении BeHappy.

«Я очень рад, что первый сезон сериала „Оффлайн“, как сейчас принято говорить, зашел аудитории Okko! На самом деле мы очень волновались, ведь в нашем проекте переплетаются такие темы, как двойная жизнь, наркотики, верность; переплетаются жанры — детектив, триллер, драма. Все это в совокупности стало чистой воды экспериментом. И я рад, что этот эксперимент нашел своего зрителя!» — сказал Кирилл Плетнев.

События недели на afisha.ru
приключение
Дикая
Таисия Вилкова летит в Ниццу, а попадает в тайгу
поп
«Руки вверх!»
Легенды российской поп-музыки
фантастика
Род мужской
Актуальный хоррор Алекса Гарленда про страх женского перед мужским
драматический
Человек из Подольска
Абсурдистская комедия о том, какой должна быть полиция в идеальном мире
приключение
Одна
Потерпев авиакрушение, девушка выживает в тайге
видео
Виктор Цой. Путь героя
Костюмы, гитары и рисунки Цоя в экспериментальном оформлении
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Люди
Никита Ефремов
Денис Шведов
Полина Максимова
Риналь Мухаметов
Кирилл Плетнев
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить