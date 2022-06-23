На Okko вышел фильм о создании сериала «Оффлайн»

На стриминговой платформе Okko дебютировал фильм, посвященный процессу создания сериала «Оффлайн». В нем рассказывается о том, как шла работа над детективным триллером, герои которого столкнулись с последствиями своей двойной жизни.

Исполнители главных ролей Никита Ефремов, Денис Шведов, Полина Максимова, Риналь Мухаметов и другие расскажут о своих персонажах. Режиссер Кирилл Плетнев, сценаристы и продюсеры — о том, чем для них стала история противостояния тайного компьютерного гения Раста и мстительного Анонимуса.

Съемки сериала о темной стороне интернета прошли в 2021 году в Москве и Калининграде, а премьера первого сезона состоялась 27 апреля. С того момента картину посмотрели более 4 млн раз.

Лента рассказывает о героях, которые ведут двойную жизнь. У каждого из них есть семьи, близкие и любимые люди, работа и репутация. Но они могут все это потерять, когда вскроется, что они торгуют наркотиками в секретном приложении BeHappy.

«Я очень рад, что первый сезон сериала „Оффлайн“, как сейчас принято говорить, зашел аудитории Okko! На самом деле мы очень волновались, ведь в нашем проекте переплетаются такие темы, как двойная жизнь, наркотики, верность; переплетаются жанры — детектив, триллер, драма. Все это в совокупности стало чистой воды экспериментом. И я рад, что этот эксперимент нашел своего зрителя!» — сказал Кирилл Плетнев.