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Московский джазовый фестиваль посетили больше 250 тыс. человек

Рустам Абдуллин
Сегодня в 13:04

Московский джазовый фестиваль, проходивший с 13 по 19 июня, посетили более 250 тыс. человек. Всего на фестивале состоялось 220 выступлений более 1000 артистов из семи стран, рассказали «Афише Daily» организаторы.

На протяжении недели зрители могли услышать известных джазовых музыкантов и артистов других жанров, представивших специальные джазовые программы, а еще лучшие молодежные джазовые ансамбли. «Судя по количеству людей, посетивших концерты, и по количеству прекрасных отзывов, мы доказали, что Москва — одна из крупнейших мировых джазовых столиц, а джазовую музыку в нашей стране любят все от мала до велика», — сказал саксофонист Игорь Бутман.

Фестиваль звучал на семи городских площадках: в концертном зале «Зарядье», саду «Эрмитаж», в парках «Зарядье» и «Музеон», в Новопушкинском сквере, на ВДНХ и Центральном рынке. Это был самый масштабный джаз-фестиваль за всю столетнюю историю российского джазового движения.

© Пресс-материалы
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© Пресс-материалы
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© Пресс-материалы
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Основной открытой площадкой фестиваля стал сад «Эрмитаж». Здесь зрители услышали Игоря Бутмана и Московский джазовый оркестр, Ларису Долину, Даниила Крамера, Евгения Маргулиса, Олега Аккуратова, L’One (Jazz Set), Хиблу Герзмава, Fantine и многих других. Специальными гостями стали Dr. L.Subramaniam из Индии, бразильский бас-гитарист Thiago Espirito Santo и его группа, кубинская звезда Telmary, российско-турецкий коллектив пианиста и композитора Андрея Кондакова и трубача Tolga Bilgin, сербская группа Ivan Ilic Tetra Paсk.

Фестиваль завершился мировой премьерой: впервые на большой сцене совместную программу представили двукратный обладатель премии «Грэмми» Ильдар Абдразаков, народный артист России Игорь Бутман и Московский джазовый оркестр.

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