Московский джазовый фестиваль посетили больше 250 тыс. человек

Московский джазовый фестиваль, проходивший с 13 по 19 июня, посетили более 250 тыс. человек. Всего на фестивале состоялось 220 выступлений более 1000 артистов из семи стран, рассказали «Афише Daily» организаторы.

На протяжении недели зрители могли услышать известных джазовых музыкантов и артистов других жанров, представивших специальные джазовые программы, а еще лучшие молодежные джазовые ансамбли. «Судя по количеству людей, посетивших концерты, и по количеству прекрасных отзывов, мы доказали, что Москва — одна из крупнейших мировых джазовых столиц, а джазовую музыку в нашей стране любят все от мала до велика», — сказал саксофонист Игорь Бутман.

Фестиваль звучал на семи городских площадках: в концертном зале «Зарядье», саду «Эрмитаж», в парках «Зарядье» и «Музеон», в Новопушкинском сквере, на ВДНХ и Центральном рынке. Это был самый масштабный джаз-фестиваль за всю столетнюю историю российского джазового движения.