Корейская ассоциация певцов призвала BTS не начинать перерыв в совместном творчестве

Глава Корейской ассоциации певцов Ли Чжа Ен посоветовала южнокорейской кей-поп-группе BTS не начинать ранее объявленный перерыв в совместном творчестве. Она обеспокоена возможными последствиями, которые наступят для индустрии кей-попа после их временного ухода.

«Корейская волна, сосредоточенная вокруг группы BTS, обладающей сильнейшей культурной мягкой силой в Корее и мире, может исчезнуть. „Вторые The Beatles“ с легкостью не появились, так и „вторые BTS“ вряд ли появятся, поэтому я беспокоюсь, что халлю [корейская волна] может исчезнуть», — говорится в заявлении Чжа Ен, опубликованном в The Korea Times.

14 июня BTS объяснили паузу желанием индивидуального развития. Насколько продолжительным будет перерыв в совместной работе, артисты не сказали. После этого акции музыкального агентства Hybe, которое управляет BTS, подешевели до исторического минимума.

Чжа Ен попросила BTS пересмотреть свое решение ради музыкальной индустрии в Корее. Чжа Ен отметила, что без группы не будет и фан-базы (ее называют army), рассредоточенной по всему миру, поэтому с распадом группы может начаться упадок туризма в стране.

В заявлении ассоциации также говорится о предстоящем призыве в армию нескольких старших участников группы. Авторы обратились к правительству Южной Кореи и Национальному собранию с просьбой внести изменения в военный закон, дающие поп-звездам освобождение от службы.

Фанаты высказывание ассоциации не поддержали, заявив, что они «здесь только ради BTS, поэтому поддерживают заслуженный перерыв», а корейская волна их не особо волнует.