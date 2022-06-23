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Российские производители газировок столкнулись с нехваткой углекислого газа

Рустам Абдуллин
Сегодня в 9:58

Российские производители газированных напитков столкнулись с нехваткой углекислого газа. Они боятся, что из‑за этого могут начаться сбои поставок, передает «Коммерсант» со ссылкой на представителей отрасли.

«Союзнапитки» оценивают нехватку углекислого газа у участников рынка в 10–20%. Проблема наблюдается с конца мая — начала июня. Среди ее источников может быть сокращение поставок удобрений на внешние рынки (это побочный продукт при их производстве), повышение спроса на газ со стороны других отраслей и плановый ремонт на некоторых заводах, производящих CO2.

Гендиректор МПБК «Очаково» Юрий Антонов заявил, что последние две недели компания испытывает «критический дефицит» углекислого газа и вынуждена корректировать производственную программу. В ГК «Черноголовка» прогнозируют, что проблема может отразиться в июле на 15–20% газированных напитках, если не удастся закупить достаточный объем углекислого газа.

Однако собеседник издания в одном из крупнейших производителей химии уверяет, что дефицита углекислого газа в России нет. «Акрон» и другие компании не снижали выпуск, но отметили повышенный спрос на CO2 со стороны производителей напитков.

Президент «Союзнапитков» Максим Новиков сказал, что сокращение запасов CO2 на рынке началось еще в годы пандемии, потому что он требовался для производства медицинского кислорода. Также производители напитков из‑за дефицита упаковки стали переходить на тару большего объема, что тоже приводит к росту расхода CO2.

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