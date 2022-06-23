Чехия приостановила выдачу виз россиянам до весны 2023 года

Россиянам не будут выдавать визы и разрешения на длительное пребывание в стране до марта 2023 года. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел республики.

Соответствующее решение правительство приняло по предложению МИД. Оно коснется граждан не только России, но и Беларуси.

«Исключение составляют гуманитарные случаи», — говорится в сообщении МИД.

Россияне и белорусы, у которых уже есть разрешения на долговременное пребывание в Чехии, по-прежнему смогут подать документы о его продлении в соответствии с установленным режимом.

Цель такой меры — оказать давление на российские и белорусские власти для окончания «военной спецоперации» на Украине. Также ее введение объяснили интересами безопасности Чехии.