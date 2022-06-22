Парламент Болгарии вынес вотум недоверия правительству

Парламент Болгарии проголосовал за вынесение коалиционному правительству вотума недоверия. Об этом сообщает Болгарское национальное телевидение.

За отставку высказались 123 депутата, против — 115. Для вынесения вотума, согласно болгарскому законодательству, достаточно голосов 121 парламентария.

Соответствующую инициативу выдвинули депутаты партии ГЕРБ, которую возглавляет бывший премьер-министр страны Бойко Борисов. Позже к ним присоединились другие оппозиционные организации, включая «Возрождение», «Есть такой народ» и «Движение за права и свободы».

Теперь крупнейшая парламентская коалиция «Продолжаем перемены» во главе с премьером Кирилом Петковым должна получить мандат на новую попытку сформировать совет министров. Если у нее это не получится, второй мандат получит партия ГЕРБ. Если и ее усилий окажется недостаточно, президент Румен Радев решит, кто в парламенте должен получить третий мандат.

После этого правительство должно быть сформировано, в обратном случае главе государства придется распустить парламент, назначить служебный кабмин и объявить досрочные выборы.