На ютьюб-канале киностудии Illumination появилась измененная заставка сериала «Офис». Выглядит в ролике все как обычно, за исключением сотрудников вымышленной корпорации Dunder Mifflin — на их месте оказались миньоны.

Это проморолик, приуроченный к цифровому релизу «Миньоны: Грювитация», который запланирован на 1 июля.

Если у вас возник вопрос, при чем тут «Офис», отвечаем: главного героя мультфильма по имени Грю озвучил американский актер Стив Кэрелл, который сыграл главную роль в сериале — босса Dunder Mifflin Майкла Скотта.

Ролик был создан совместными усилиями стриминговой платформы Peacock, киностудий Universal Pictures и Illumination, а также креативной команды сериала «Офис».