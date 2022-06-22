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«Медиалогия» назвала самые популярные телеграм-каналы о политике. Топ-3: Кадыров, Медведев и Володин

Виктория Шанина
Сегодня в 20:49

Сервис мониторинга и анализа СМИ и соцсетей «Медиалогия» составил топ-20 самых популярных политических русскоязычных телеграм-каналов по состоянию на май 2022 года. При подсчетах учитывались аудитория канала и среднее количество просмотров одного поста.

Лидером рейтинга стал канал главы Чеченской Республики Рамзан Кадыров. В среднем его посты просматривают 1,301 млн человек при практически 2,5 млн подписчиков.

На втором месте оказался Дмитрий Медведев, посты которого в телеграме набирают в среднем 1,1 млн просмотров (552 тыс. подписчиков). Замыкает тройку Вячеслав Володин (778 тыс. просмотров при 425 тыс. подписчиков).

Также в первую десятку вошли «Старше Эдды», «Кровавая барыня», «Пивоваров (Редакция)», «Давыдов.Индекс», «Соловьев», а также каналы блогера Ильи Варламова и официального представителя МИД России Марии Захаровой.

На фоне блокировки Twitter, Facebook* и Instagram* в России многие российские пользователи перешли либо стали активнее использовать Telegram. В марте сервис TGStat сообщил, что за несколько дней на российские телеграм-каналы было совершено более 40 млн новых подписок.

В рейтинге «Медиалогии» самых популярных русскоязычных телеграм-каналов за февраль лидером по среднему числу просмотров стал канал Николая Лебедева, более известного как Некоглай. На втором месте — новостное издание Mash, на третьем — канал главы Чечни Рамзана Кадырова.

* Instagram и Facebook принадлежат Meta, которая признана в России экстремистской организацией, ее деятельность на территории страны запрещена.

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