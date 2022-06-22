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Калининградские власти предложили дипломатические пути решения ситуации с транзитом

Денис Ламехов
Сегодня в 21:01

Глава агентства по международным и межрегиональным связям Калининградской области Алла Иванова заявила, что существует три возможных дипломатических решения ситуации с запретом транзита товаров в российский регион через Литву. Ее слова передает «Новый Калининград».

Первое — внесение изменений в санкционный документ Евросоюза 833/2014. Один из вариантов таких изменений — дополнение глоссария статьи 1 понятием «калининградский транзит людей и грузов» и общее изъятие из санкций.

Другой — исключение из текста статей санкционного документа, касающихся нефтепродуктов, металлов, угля и других товаров, фразы «включая транзит».

Еще одним способом решить проблему может быть направление разъяснений в литовскую таможню о неприменении действия статей, введенных четвертым — шестым пакетами санкций, к «калининградскому транзиту» товаров.

«Новый Калининград» не уточняет, оценила ли Иванова перспективы отмены ограничений в связи с предложенными решениями.

18 июня литовский железнодорожный оператор ввел запрет на транзит через республику санкционных товаров по железной дороге в Калининградскую область и из нее. Глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис пояснил, что эта мера предусмотрена пакетом санкций Евросоюза, вступившим в силу 17 июня. Позднее мера была распространена на грузовые автоперевозки.

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что запрет коснется 20–40% товаров, которые перевозились между регионом и остальной частью России.

21 июня областной Минэк опубликовал список запрещенных к провозу через Литву грузов. В него вошла продукция из стали и чугуна, парфюмерия, посуда из фарфора и другие товары. В документе 23 раздела на 66 страницах.

МИД России потребовал от литовских властей немедленно снять запрет на транзит железнодорожного грузового транспорта в Калининградскую область через территорию республики. Действия литовской стороны Россия расценила как провокационные, открыто враждебные и нарушающие международно-правовые обязательства.

В Госдуме допустили отключение Литвы от общей системы электроснабжения России, Беларуси и прибалтийских стран БРЭЛЛ. В Вильнюсе заявили о готовности остаться без российского электричества.

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