Ставку по льготной ипотеке в России снизили до 7%

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о снижении ставки по льготной ипотеке с 9 до 7% годовых. Об этом он сообщил на заседании правительства, пишет РИА «Новости».

По его словам, документ был подписан в соответствии с решением президента Владимира Путина.

Лимиты останутся прежними — 12 млн рублей для Москвы и Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской области и 6 млн рублей — для остальных регионов.

«Разницу между льготной ставкой и рыночной банкам возмещает государство», — заявил глава правительства, добавив, что размер субсидируемого кредита останется на прежнем уровне.

В конце марта Путин повысил ставки по льготной ипотеке до 12%. Тогда же были установлены действующие до сих пор лимиты. В апреле он предложил снизить ставку до 9% годовых.

По словам Владимира Путина, снижение ставки необходимо для того, чтобы «сделать покупку жилья более доступной для граждан», а также «стимулировать стройку в целом».