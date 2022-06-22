СМИ: IKEA устроит последнюю распродажу в начале июля

Шведская сеть магазинов мебели и товаров для дома IKEA устраивает последнюю распродажу. Об этом пишет телеграм-канал Baza.

По информации Baza, с 27 июня по 1 июля пройдет закрытая офлайн-распродажу среди российских сотрудников сети. После 1 июля к ней смогут присоединиться остальные желающие, но уже только в онлайн-формате.

Продавать компания будет последние товары, оставшиеся в России. В частности, образцы, выставленные в розничных магазинах IKEA.

15 июня IKEA сообщила о планах продать все свои четыре фабрики в России. Компания также намерена уменьшить штат сотрудников на собственных производствах.

Тогда же в СМИ появились сообщения, что компания полностью уходит из России. Официальных заявлений такого рода пока не было.

Ранее, 22 июня, стало известно, что IKEA начала уведомлять арендодателей торговых центров, где расположены ее магазины, о желании досрочно расторгнуть договоры аренды. Такие сообщения получили почти все ТЦ, где присутствует шведский бренд. При этом 14 торговых центров «Мега», принадлежащих сети, продолжат работу.