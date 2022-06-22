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ВЭБ предложил создать криптозолотой рубль — его можно будет использовать для переводов за границу

Денис Ламехов
Сегодня в 14:42

РБК опубликовал выдержки из доклада Института исследований и экспертизы госкорпорации ВЭБ.РФ, посвященного тому, как Россия может торговать с зарубежными партнерами в условиях санкций.

Среди предложенных методов — обеспеченный золотом крипторубль, бартер и специальный офшор с Китаем. Выбрали самое интересное из материала.

Золотой крипторубль и другие цифровые валюты

ВЭБ предложил создать российский золотой стейблкоин — цифровую валюту, чей курс привязан к цене золота на мировом рынке и, по задумке авторов, менее подвержен резким изменениям. Он будет направлен на внешние расчеты. Власти Соединенных Штатов не смогут заблокировать операции с криптозолотым рублем.

Здесь же есть возможность для подсанкционных компаний работать с криптовалютами и создание национальной криптобиржи. В качестве примера государственная корпорация приводит бум майнинга в Иране: с помощью криптоактивов иранские компании обходят санкции США и ведут расчеты с международным бизнесом.

При этом ЦБ и кабинет министров выступают за запрет использования цифровой валюты как средства платежа на территории России. Профессор кафедры международных финансов МГИМО Валентин Катасонов предположил, что ВЭБ имеет в виду все же не криптовалюты, а цифровые деньги Центрального банка — их тестирование началось в середине февраля.

Бартер и офшоры

Инициатива корпорации — в создании ряда специальных органов для трансграничной бартерной торговли, то есть обмена товарами и услугами. В 1990-х 80% российских предприятий практиковали бартер и взаимозачеты в повседневной деятельности, заявили в ВЭБе.

Партнеров предлагается искать на специальной онлайн-бирже, процесс будет автоматизированным. Это поможет вести внешнюю торговлю без использования «токсичных» валют — под ними авторы подразумевают доллары и евро.

Другая идея — создание специальной офшорной зоны (обычно предполагает низкие или нулевые ставки налогов и упрощенное ведение бизнеса) для торговли с Китаем и наделение ее резидентов особым статусом.

«Схемы расчетов должны быть построены на принципе отсутствия трансграничного перетока денег, но предполагать клиринг товаров таможней и введение цифровых реестров финансовых расчетов на базе блокчейн-технологий», — пишет РБК, но не уточняет деталей.

«Мир», UnionPay и аналог PayPal для СНГ

В связи с уходом из России Visa и Mastercard ВЭБ предложил распространить действие системы карт «Мир» на платежи в иностранных валютах дружественных стран и поддержать на правительственном уровне подключение российских банков, включая подсанкционные, к китайской системе UnionPay.

Еще одна инициатива — превратить Систему передачи финансовых сообщений (российский аналог SWIFT, от которого после санкций отключили ряд российских банков) в международную систему платежей для СНГ, а также включить в нее Китай и другие дружественные страны.

После прекращения работы сервисов для переводов между физлицами PayPal, Paysend, Wise и Western Union предлагается создать им альтернативу — тоже в рамках СНГ.

В начале июня «Афиша Daily» рассказала, насколько возрос интерес к использованию криптовалют в России за несколько последних месяцев, какие из активов стали самыми популярными, а также что может ждать эту сферу в стране в будущем.

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