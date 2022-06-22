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В результате землетрясения в Афганистане погибли минимум 1 тыс. человек, более 1,5 тыс. ранены

Семён Гудошников
Сегодня в 11:30
Обновлено сегодня в 12:08:

Число жертв землетрясения в Афганистане превысило 1 тысячу, более 1,5 тысяч получили ранения. Об этом сообщил чиновник из провинции Пактика.

Минувшей ночью в провинции Пактии на юго-востоке Афганистана произошло мощное землетрясение. В результате погибли как минимум 280 человек, более 600 получили ранения. Об этом пишет Русская служба Би-би-си со ссылкой на данные местных властей.

Эпицентр землетрясения находился примерно в 44 километрах от города Хост, на глубине 51 километра. Его магнитуда, по данным американских сейсмологов, составила 6,1.

Землетрясение произошло ранним утром, когда большинство людей еще спали. Разрушены десятки домов. Толчки ощущались в столице Афганистана Кабуле и пакистанском Исламабаде, что в 200 километрах от афганской границы.

Представитель местных властей сказал, что число жертв, по всей видимости, будет расти. Он призвал все агентства немедленно отправить помощь в пострадавший район.

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