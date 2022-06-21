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СМИ: в Стамбуле пройдут переговоры между Россией, Украиной, Турцией и ООН по вывозу зерна

Семён Гудошников
Сегодня в 20:26

Переговоры между Россией, Украиной, Турцией и ООН по вывозу сельхозпродукции из украинских портов пройдут на следующей неделе в Стамбуле. Об этом сообщила турецкая газета Milliyet со ссылкой на источники в канцелярии президента Турции.

Во встрече могут принять участие Реджеп Тайип Эрдоган и генсек ООН Антониу Гутерриш. Ожидается, что, если стамбульский механизм заработает, в ближайшие шесть-восемь месяцев на мировые рынки через проливы Босфор и Дарданеллы вывезут 35–40 млн тонн зерна.

Планируется, что судна начнут вывозить сельхозпродукцию с Украины в течение месяца после установления договоренностей. Первыми должны отправиться торговые корабли из одесских портов.

Телеканал A Haber сообщил, что делегация Министерства национальной обороны Турции собирается приехать на этой неделе в Россию для обсуждения коридора по вывозу украинской сельхозпродукции.

В Кремле будущую встречу подтвердили. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что Путин не собирается принимать турецкую делегацию. По его словам, контакты между странами пройдут по линии Минобороны.

По оценке Киева, на Украине из‑за «спецоперации» оказались заблокированы от 20 до 25 млн тонн сельхозпродукции — зерен, кукурузы, ячменя, подсолнечного масла. Владимир Зеленский ожидает, что к осени этот объем вырастет до 75 млн тонн.

Власти США и некоторых других стран обвиняют Россию в усугублении продовольственного кризиса. Москва, в свою очередь, заявляет, что к блокаде поставок зерна привели «незаконные действия» Запада, которые необходимо отменить для возобновления экспорта.

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