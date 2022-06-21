Reuters: Евросоюз предлагает ввести санкции против российского золота

Власти Европейского союза предлагают ввести санкции против российского золота, пишет Reuters со ссылкой на документ, подготовленный к грядущей встрече представителей ЕС 23–24 июня.

Пока неизвестно, попадет ли под ограничения импорт золота из России в Евросоюз, либо другие операции с ним. Подготовка к новому пакету санкций не ведется, но изучаются сектора российской экономики, на которые можно наложить рестрикции.

Агентство пишет, что эта редакция текста — компромиссная для стран Скандинавии и Восточной Европы, которые выступали за упоминание подготовки седьмого пакета санкций, а также Германии и Бельгии — те, в свою очередь, настаивали на исполнении текущих мер, а не разработке новых.

В предыдущей версии упоминания новых санкций не было, передает Reuters и указывает, что более жесткая позиция перевесила. Желание Германии при этом учтено — прямого упоминания седьмого пакета в документе нет.

По данным ФТС, в 2021 году главным покупателем российского золота стала не входящая в ЕС Великобритания — на нее пришлось 266 тонн драгоценного металла, или почти 90% от всего объема экспорта. На второй строчке расположился Казахстан (8 тонн), за ним Швейцария (7,25 тонны) и Германия (5,5 тонны).

Золото — один из ключевых активов Центробанка. Порядка 300 млрд долларов золотовалютных активов ЦБ были заморожены в соответствии с санкциями западных стран.