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ЛГБТК-пользователи Reddit рассказывают, как они поняли, что не натуралы

Семён Гудошников
Сегодня в 18:21

У всех ЛБТК-персон наступает момент, когда они осознают свою сексуальность. Но у всех он проходит по разному. Одних на мысли об идентичности наводят друзья, других — неудачный сексуальный опыт. А кто‑то неожиданно тает от телосложения «Зимнего Солдата» во время киносеанса. Рассказать о своих «О черт, да я же гей»-моментах попросил пользователь Reddit под ником u/Hopezero. Собрали самые интересные ответы.

— «Когда я, будучи мужчиной, подумал: „Черт, почему все горячие парни геи?“, за этим сразу последовало: „Подождите, что?“» — u/PartTimeMisanthrope.

© Giphy
  • «Я би, и я понял это вскоре после того, как моя подруга призналась мне в своей бисексуальности. «Откуда ты знаешь?» — спросил я ее. «Я просто оцениваю и девушек, и парней», — ответила она. «Это не значит, что ты би, все так делают! Я тоже оцениваю и девушек, и парней, оу…», — u/AnonymousDratini.
  • «Мне было около 10 или 11 лет, когда у меня появилась The Sims 2, первая игра, в которую я поиграл. Я не знал, что в ней двое мужчин могут быть в отношениях, пока не увидел опцию «флирт». Я провел часы, создавая горячих парней-симов (как правило, без рубашек) и делая ими «ву-ху» в джакузи, обычно с Доном Лотарио (довольно известным бабником из Sims для тех, кто не знаком с франшизой). Сперва я не придавал этому особого значения. Но потом ко мне пришел друг из школы поиграть со мной в The Sims и спросил, почему ни в одной семье, что я создал, не было женщин. Тогда меня осенило; до этого момента я думал, что то, что я делаю, абсолютно нормально и все так играют в The Sims. В тот момент я нашел для себя оправдание, и мне потребовалось еще около 10 лет, чтобы признаться» — u/HomoGreekorius.
© Giphy

— «Когда я был миссионером-мормоном в Восточной Европе. Других миссионеров соблазняли красивые девушки и реклама нижнего белья, а меня соблазняли другие миссионеры» — u/Avrin.


  • «Мне было 12 лет. Я смотрела фильм „Практическая магия“ в сотый раз. Сандра Баллок сделала что‑то особенно привлекательное, в моей голове щелкнуло, и вдруг я поняла. Еще один раз у меня была довольно сильная реакция, когда моя подруга сделала что‑то наводящее на размышления. Но именно тот просмотр „Практической магии“ перевел меня из „Возможно, я гей?“ до „Вау, я полностью лесбиянка“», — u/pmmeurcatstoes.
© Giphy
  • «Мой ответ состоит из трех частей, но момент „вот дерьмо“ — это, вероятно, третья часть. В 11 лет у меня была 20-летняя соседка, которой я постоянно „восхищалась“ без веских причин. В 14 лет мне нравилось тусоваться с одной из моих подруг, которая была би. И однажды мне приснился сексуальный сон с ее участием. В 15 лет я познакомилась с девушкой, влюбилась по уши и наконец поняла, что я лесбиянка. Оглядываясь назад, я понимаю, что меня никогда не привлекали парни. Мне лишь нравилось получать от них внимание для своего эго», — u/blabla_wawawa.
  • «Я би, свежеиспеченный, хоть и пытался подавить это. В момент, когда я осознал свой вкус в мужчинах, я смотрел „Первый мститель: Другая война“ в кинотеатре. Когда Зимний Солдат прыгнул с моста на крышу машины и пошел прямо на камеру, я просто вздрогнул: „О, ***** [блин]“. Я понял, что не только хочу, чтобы у меня было такое же телосложение, чтобы производить впечатление на женщин, но и чтобы такой мужчина мной овладел. (Забавный факт: мой отец был рядом во время просмотра фильма)», — u/Traveler_0898.
© Giphy
  • «Моя лучшая подруга, которая выросла примерной ирландской католической школьницей, шла в аэропорту за женщиной в изумительном желтом платье. У подруги постоянно вертелось в голове, как красиво платье течет, как развивается, как великолепно сидит. Спустя несколько минут она осознала, что просто пялится на Эту Задницу. Это была потрясающая задница. „Вот дерьмо“, — подумала она и осознала, оглядываясь назад на свою жизнь: „Каждый раз, когда я восхищалась одеждой другой женщины… я всецело восхищалась ею“. Так что да. Эта Задница изменила ее жизнь», — u/Lettuphant.

— «Я тратила больше времени, чем нужно, выбирая нижнее белье в универмагах, задаваясь вопросом, как выглядят модели без нижнего белья. Вскоре это привело меня к лесбийскому порно, лол», — u/trained_iceberg.

© Giphy
  • «„Горячая девушка“ из кампуса колледжа (которую хотели все мои друзья) хотела меня. Я задавался вопросом, гей ли я, и находил парней привлекательными, но никогда никому не говорил об этом. Я думал, что мне просто нужно переспать с девушкой, чтобы доказать, что я не гей. Вернувшись к ней комнату, я начал с ней целоваться, раздел ее, решил просто „пойти на это“, но затем громко сказал: „Я ГЕЙ! Извини, дело не в тебе. Я гей. Я действительно гей!“ Она было зла и сбита с толку. Я оделся и вернулся в комнату моего приятеля. Сказал ему, что я гей. Он был шокирован, но поддержал и обрадовался, что теперь у него будет шанс с этой девушкой».
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