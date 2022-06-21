ЛГБТК-пользователи Reddit рассказывают, как они поняли, что не натуралы

У всех ЛБТК-персон наступает момент, когда они осознают свою сексуальность. Но у всех он проходит по разному. Одних на мысли об идентичности наводят друзья, других — неудачный сексуальный опыт. А кто‑то неожиданно тает от телосложения «Зимнего Солдата» во время киносеанса. Рассказать о своих «О черт, да я же гей»-моментах попросил пользователь Reddit под ником u/Hopezero. Собрали самые интересные ответы.

— «Когда я, будучи мужчиной, подумал: „Черт, почему все горячие парни геи?“, за этим сразу последовало: „Подождите, что?“» — u/PartTimeMisanthrope.