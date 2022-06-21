Фонд «Живи сейчас» выпустил коллекцию NFT «Слова будущего» в поддержку людей с БАС

Фонд «Живи сейчас», который помогает пациентам с боковым амиотрофическим склерозом (БАС), выпустил серию NFT в поддержку людей с этим заболеванием. Об этом «Афише Daily» сообщила пресс-служба организации.
Проект получил название «Слова будущего». В нем приняли участие российские музыканты — Гречка, Элона Миллер, Charusha, «Дайте танк (!)» и Anacondaz.
В серии представлены пять NFT-капсул, каждая из которых — со своим уникальным музыкальным сопровождением. Послушать можно тут.
Приобрести такую капсулу можно на маркетплейсе Disintar по ссылке. Средства от продажи NFT пойдут в фонд «Живи сейчас» на поддержку людей с диагностированным БАС.
«Всей своей деятельностью мы стараемся доказать, что жизнь с БАС есть, что она не заканчивается с постановкой диагноза, что можно жить, дышать, любить. <…> Люди с БАС постепенно теряют дар речи, поэтому записать самые важные слова в их жизни и сохранить их в этом новом NFT-формате навечно — то, что мы могли сделать, чтобы обратить внимание как можно большего количества людей на это заболевание, на вечные ценности, на мимолетность и важность момента — пока звучит голос, и на то, как важно жить здесь и сейчас», — рассказывает Наталья Луговая, гендиректор фонда «Живи сейчас».