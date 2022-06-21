Фонд «Живи сейчас» выпустил коллекцию NFT «Слова будущего» в поддержку людей с БАС

Фонд «Живи сейчас», который помогает пациентам с боковым амиотрофическим склерозом (БАС), выпустил серию NFT в поддержку людей с этим заболеванием. Об этом «Афише Daily» сообщила пресс-служба организации.

Проект получил название «Слова будущего». В нем приняли участие российские музыканты — Гречка, Элона Миллер, Charusha, «Дайте танк (!)» и Anacondaz.

В серии представлены пять NFT-капсул, каждая из которых — со своим уникальным музыкальным сопровождением. Послушать можно тут.