перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Минэкономики: обновленную версию плана по низкоуглеродному развитию России примут до конца 2022-го 18:06
«Ельцин-центр» удалил с сайта призыв остановить «спецоперацию» после требования силовиков 17:59
Vadim Morozov/Unsplash
Финляндия снимает ограничения на выдачу виз с 1 июля 17:31
Суд в Москве запретил видео поцелуя Ксении Собчак и Анастасии Ивлеевой 16:58
Питер Капалди сыграет главную роль в новом детективе от Apple TV+ 16:45
Reuters: Евросоюз предлагает ввести санкции против российского золота 16:35
Бывший мэр Архангельска хочет выпустить «Русскую колу» с изображением Богородицы на этикетке 15:59
Фонд «Живи сейчас» выпустил коллекцию NFT «Слова будущего» в поддержку людей с БАС 15:41
Willy Wo/Unsplash
Российские авиакомпании продолжают летать в 11 стран, а в Россию — самолеты из 22 стран 15:22
Built to Spill выпустили клип «Fool’s Gold» 15:16
Из квир-романа-бестселлера удалили отсылки к Гарри Поттеру из‑за слов Роулинг о трансперсонах 15:04
Telegram снизил стоимость премиум-подписки до 299 рублей 14:31
Курьеров Delivery Club обяжут пройти курс по оказанию первой помощи 14:19
Endlezz/Wikimedia Commons
Московским водителям начали выдавать номера с новым кодом региона 14:08
Роскомнадзор заблокировал сайт The Telegraph 13:02
В Якутии госпитализировали 14 человек с признаками пищевого отравления 12:03
Kion проведет первый в России цифровой релиз фильмов Джима Джармуша 11:59
Режиссер «Элвиса» рассказал, что существует четырехчасовая версия байопика 11:06
markusspiske/Pixabay
В день начала приемной кампании сайты российских вузов подверглись DDoS-атакам 10:59
«Ведомости»: в регионах России идет активный поиск кадров для работы в ДНР и ЛНР 9:58

Из квир-романа-бестселлера удалили отсылки к Гарри Поттеру из‑за слов Роулинг о трансперсонах

Семён Гудошников
Сегодня в 15:04

Из романа-бестселлера Кейси МакКуистон «Красный, белый и королевский синий» начали исчезать отсылки к Гарри Поттеру. На это обратили внимание пользователи TikTok.

Одна из пользовательниц в вирусном ролике сказала, что ее бумажная книга теперь стала историческим документом.

@peanutbutter.and_ellie History, huh? #booktok #redwhiteandroyalblue #rwrb #atyd #alltheyoungdudes #harrypotter #maraurders ♬ All the Young Dudes - Mott The Hoople

Отсылки к произведениям Роулинг пропали из новых переизданий книги в электронном формате. Пока неясно, перекочевали ли они и в бумажные версии.

О чем роман

«Красный, белый и королевский синий» — это квир-романтическая комедия, ставшая популярной во время пандемии. Один из ее главных героев — латиноамериканский подросток Алекс Клермонт-Диас, который после избрания его матери президентом США становится всенародным любимцем. Вот только один из его поступков ставит под удар репутацию Белого дома.

Однажды Алекс ссорится с принцем Великобритании Генри, и фото с выяснением их отношений попадает в таблоиды. Тогда появляется план — сделать вид, будто молодые люди — давние приятели. Со временем фальшивая дружба, необходимая для международной дипломатии, перерастает во влюбленность между ними.

Подробности по теме
Кстати, по книге Кейси Маккуистон снимут фильм. Роль президента исполнит Ума Турман
Кстати, по книге Кейси Маккуистон снимут фильм. Роль президента исполнит Ума Турман

Что отредактировали в книге

Поскольку действие частично происходит в Великобритании, в романе появляется несколько отсылок к Гарри Поттеру. Алекс постоянно берет с собой книги о юном волшебнике, когда отправляется в Соединенное королевство. В нескольких сценах он и принц Генри обсуждают произведения Роулинг.

The Daily Dot насчитал пять упоминаний «Гарри Поттера» в «Красном, белом и королевском синем». В одном месте Алекс решает перечитать книги серии, чтобы занять себя после отказа участвовать в президентской кампании матери. МакКуистон просто убирает этот момент, не заменяя его на чтение других произведений.

В остальных четырех случаях отсылки к Поттеру заменены на упоминания других поп-культурных феноменов. Так, собака Генри теперь одета не в шарф Слизерина, а в форму «Звездного флота». Лучшая подруга Алекса теперь называет его «одержимым, как Джокер», а не «одержимым, как Драко Малфой». Упоминание того, что Римус Люпин — гей, сменяется утверждением, что гомосексуалом был Брэм Стокер. Наконец, в двух моментах, где было сказано, что у Алекса есть потертая копия «Узника Азкабана» теперь говорится, что он безуспешно пытается прочитать «Перси Джексона и Похитителя молний».

Почему отсылки убрали

Junkee пишет, что причиной удаления отсылок стали высказывания Роулинг относительно трансгендерных людей. МакКуистон — небинарная персона, которая просит использовать по отношению к ней местоимения они/она. В прошлом писательница негативно высказывалась о позиции Роулинг насчет трансперсон.

Как отреагировали в твиттере

В англоязычном твиттере пользователи в основном поддержали шаг МакКуистон. Один из самых популярных постов на эту тему (10,4 тыс. лайков и 1,4 тыс. ретвитов) написала автор и редактор Морган Йорк. По ее словам, удаление отсылок к «Гарри Поттеру» из уже существующих книг становится распространенным явлением, и это хорошо.

«Дорогие все, кто разочарован: жизни трансперсон важнее, чем ваши упоминания Гарри Поттера».
© @HlST0RYHUH/Twitter

Другие пользователи не понимают решения МакКуистон и говорят, что умеют отделять личность автора от его произведений. Для них сами по себе ссылки к Гарри Поттеру не воспринимаются оскорбительными, и они не понимают, как их отсутствие может изменить отношение к трансперсонам.

Подробности по теме
Почему нам пора перестать переживать за Джоан Роулинг и наконец посочувствовать себе
Почему нам пора перестать переживать за Джоан Роулинг и наконец посочувствовать себе
События недели на afisha.ru
приключение
Одна
Потерпев авиакрушение, девушка выживает в тайге
поп
«Руки вверх!»
Легенды российской поп-музыки
комедия
Молодой человек
Павел Табаков прикидывается зумером
драматический
Человек из Подольска
Абсурдистская комедия о том, какой должна быть полиция в идеальном мире
драма
Бультерьер
Суровая спортивная драма Василия Быстрова
видео
Виктор Цой. Путь героя
Костюмы, гитары и рисунки Цоя в экспериментальном оформлении
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Люди
Гарри Поттер
принц Гарри
Брэм Стокер
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить