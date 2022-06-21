Из квир-романа-бестселлера удалили отсылки к Гарри Поттеру из‑за слов Роулинг о трансперсонах

Из романа-бестселлера Кейси МакКуистон «Красный, белый и королевский синий» начали исчезать отсылки к Гарри Поттеру. На это обратили внимание пользователи TikTok. Одна из пользовательниц в вирусном ролике сказала, что ее бумажная книга теперь стала историческим документом.

Отсылки к произведениям Роулинг пропали из новых переизданий книги в электронном формате. Пока неясно, перекочевали ли они и в бумажные версии. О чем роман «Красный, белый и королевский синий» — это квир-романтическая комедия, ставшая популярной во время пандемии. Один из ее главных героев — латиноамериканский подросток Алекс Клермонт-Диас, который после избрания его матери президентом США становится всенародным любимцем. Вот только один из его поступков ставит под удар репутацию Белого дома. Однажды Алекс ссорится с принцем Великобритании Генри, и фото с выяснением их отношений попадает в таблоиды. Тогда появляется план — сделать вид, будто молодые люди — давние приятели. Со временем фальшивая дружба, необходимая для международной дипломатии, перерастает во влюбленность между ними.

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Что отредактировали в книге Поскольку действие частично происходит в Великобритании, в романе появляется несколько отсылок к Гарри Поттеру. Алекс постоянно берет с собой книги о юном волшебнике, когда отправляется в Соединенное королевство. В нескольких сценах он и принц Генри обсуждают произведения Роулинг. The Daily Dot насчитал пять упоминаний «Гарри Поттера» в «Красном, белом и королевском синем». В одном месте Алекс решает перечитать книги серии, чтобы занять себя после отказа участвовать в президентской кампании матери. МакКуистон просто убирает этот момент, не заменяя его на чтение других произведений. В остальных четырех случаях отсылки к Поттеру заменены на упоминания других поп-культурных феноменов. Так, собака Генри теперь одета не в шарф Слизерина, а в форму «Звездного флота». Лучшая подруга Алекса теперь называет его «одержимым, как Джокер», а не «одержимым, как Драко Малфой». Упоминание того, что Римус Люпин — гей, сменяется утверждением, что гомосексуалом был Брэм Стокер. Наконец, в двух моментах, где было сказано, что у Алекса есть потертая копия «Узника Азкабана» теперь говорится, что он безуспешно пытается прочитать «Перси Джексона и Похитителя молний». Почему отсылки убрали Junkee пишет, что причиной удаления отсылок стали высказывания Роулинг относительно трансгендерных людей. МакКуистон — небинарная персона, которая просит использовать по отношению к ней местоимения они/она. В прошлом писательница негативно высказывалась о позиции Роулинг насчет трансперсон. Как отреагировали в твиттере В англоязычном твиттере пользователи в основном поддержали шаг МакКуистон. Один из самых популярных постов на эту тему (10,4 тыс. лайков и 1,4 тыс. ретвитов) написала автор и редактор Морган Йорк. По ее словам, удаление отсылок к «Гарри Поттеру» из уже существующих книг становится распространенным явлением, и это хорошо.

«Дорогие все, кто разочарован: жизни трансперсон важнее, чем ваши упоминания Гарри Поттера». © @HlST0RYHUH/Twitter

Другие пользователи не понимают решения МакКуистон и говорят, что умеют отделять личность автора от его произведений. Для них сами по себе ссылки к Гарри Поттеру не воспринимаются оскорбительными, и они не понимают, как их отсутствие может изменить отношение к трансперсонам.