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Курьеров Delivery Club обяжут пройти курс по оказанию первой помощи

Виктория Шанина
Сегодня в 14:19

Сервис доставки Delivery Club обучит своих курьеров правилам оказания первой медицинской помощи. Об этом пишет TJournal со ссылкой на пресс-службу компании.

Проходить обучение будет в двух форматах. Первый — онлайн-курс по основам поведения в непредвиденных ситуациях в городе. Второй — офлайн-занятия в Учебном центре МЧС по оказанию первой медицинской помощи.

В частности, курьерам расскажут, что делать в случае возгораний и ДТП, а также объяснят, как помочь человеку, который получил травму или потерял сознание.

Действующие сотрудники смогут пройти онлайн-курс в любое удобное время. Для новых курьеров обучение станет частью процесса адаптации на работе.

«Без курьеров сегодня сложно представить улицы любого города. Они не просто доставляют еду, но и часто помогают прохожим, оказываясь рядом с ними в непростых ситуациях. В прошлом году мы начали сотрудничать с отрядом „Лиза Алерт“ и сейчас передаем курьерам ориентировки о пропавших людях. Мы надеемся, что новый курс даст курьерам еще больше ориентиров, как правильно поступать в сложных ситуациях», — заявили в Delivery Club.

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