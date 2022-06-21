Роскомнадзор заблокировал сайт The Telegraph

Роскомнадзор ограничил доступ к сайту британского издания The Telegraph по требованию Генпрокуратуры. Об этом сообщает РИА «Новости».

Основание для блокировки — распространение фейков о действиях Вооруженных сил в ходе «военной спецоперации» на Украине.

Как отмечает «Интерфакс», речь идет о статье от 23 февраля, посвященной «спецоперации». РКН заблокировал только одну страницу, но, так как сайт использует сетевой протокол https, ограничение доступа к ней привело к недоступности всего сайта на территории России.

По информации РИА «Новости», в мае ведомство также заблокировало страницы изданий «Вот так», «Сухуми.инфо», Telegraf.by, «Интерфакс–Украина» и «Львовский портал».

4 марта Владимир Путин подписал закон о фейках о Вооруженных силах России. По нему предусмотрен штраф до 1,5 млн рублей или до 15 лет лишения свободы. По состоянию на 3 мая Следственный комитет возбудил 35 соответствующих уголовных дел.