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В Якутии госпитализировали 14 человек с признаками пищевого отравления

Виктория Шанина
Сегодня в 12:03

В Верхневилюйском районе Якутии за медицинской помощью обратились 14 человек с признаками пищевого отравления. Об этом сообщает прокуратура республики.

Из 14 человек, поступивших в больницы, 13 — несовершеннолетние. Состояние пациентов оценивается как удовлетворительное.

РИА «Новости» отмечает, что в соцсетях распространились сообщения о массовом отравлении после республиканского праздника Ысыах олонхо. Предположительно, гости мероприятия ели некачественные хот-доги.

Прокуратура Якутии организовала проверку. Планируется оценить причины и условия, способствующие отравлению, а также проверить соблюдение санитарно-эпидемиологических требований.

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