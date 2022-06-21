В Якутии госпитализировали 14 человек с признаками пищевого отравления

В Верхневилюйском районе Якутии за медицинской помощью обратились 14 человек с признаками пищевого отравления. Об этом сообщает прокуратура республики.

Из 14 человек, поступивших в больницы, 13 — несовершеннолетние. Состояние пациентов оценивается как удовлетворительное.

РИА «Новости» отмечает, что в соцсетях распространились сообщения о массовом отравлении после республиканского праздника Ысыах олонхо. Предположительно, гости мероприятия ели некачественные хот-доги.

Прокуратура Якутии организовала проверку. Планируется оценить причины и условия, способствующие отравлению, а также проверить соблюдение санитарно-эпидемиологических требований.