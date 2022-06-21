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В день начала приемной кампании сайты российских вузов подверглись DDoS-атакам

Рустам Абдуллин
Сегодня в 10:59

В день начала приемной кампании сайты российских вузов подверглись DDoS-атакам, передают «Ведомости». В прошлом году они тоже были.

Не открывались сайты вузов в Нижегородской, Астраханской, Оренбургской, Тюменской, Кемеровской областях, Красноярском крае, в Коми, Татарстане, Чечне, Бурятии и других регионах. Проректор по цифровому развитию Московского политеха Илья Красильников заявил, что специалисты зафиксировали «масштабные и нетривиальные атаки на информационные системы вуза», но в случае его учебного заведения перестала работать лишь одна страница, а «ключевые ресурсы приемной кампании» с информацией для абитуриентов и их личные кабинеты работали без сбоев.

«Каждый год в это время мы наблюдаем всплески DDoS-атак, и ресурсы образовательных учреждений испытывают колоссальные нагрузки. Цель злоумышленников — обеспечить недоступность сайтов, чтобы сорвать вступительные экзамены», — сказал основатель и гендиректор Qrator Labs Александр Лямин.

Количество DDoS-атак на высшие учебные заведения в июле 2021 года увеличилось на 26% по сравнению с аналогичным периодом 2020-го, посчитали в StormWall. Атаковать сайты могут абитуриенты, чтобы помешать другим выпускникам с баллами ЕГЭ повыше подать документы в онлайн-формате. DDoS-атаки могли организовать и конкурирующие образовательные учреждения.

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