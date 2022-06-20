Джоанна Стингрей выпустит в России новую книгу о Викторе Цое к 60-летию со дня рождения музыканта

Новая книга Джоанны Стингрей «Виктор Цой. Последний герой. История» выйдет в России к 60-летию со дня рождения музыканта. Об этом сообщает ТАСС.

В издании опубликуют ранее не издававшиеся кадры фото- и видеосъемок, интервью и воспоминания близких артиста: его сына Александра Цоя, участников «Кино» Юрия Каспаряна, Александра Титова, Алексея Рыбина, лидера «Аквариума» Бориса Гребенщикова, музыкального журналиста Артемия Троицкого и других.

Все воспоминания датированы 2022 годом, отметили в издательстве «АСТ» — оно занимается выпуском книги. Ее выход намечен на начало июля.

Джоанна Стингрей — американская певица, музыкальный продюсер, один из главных популяризаторов советской рок-музыки на Западе в конце 1980-х — начале 1990-х. Среди прочего в 1986 году она выпустила сборник «Red Wave», где были представлены «Аквариум», «Кино», «Алиса» и «Странные игры».

Позднее она опубликовала несколько книг. Среди них — «Подлинная история русского рока», «Стингрей в Стране чудес» и «Стингрей в Зазеркалье».