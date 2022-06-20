перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
АК-47 и Триагрутрика выпустили альбом «АКТГК» 22:46
Oleg Belyakov/Wikimedia Commons
«Аэрофлот» рассматривает в качестве базовой модели самолета Ту-214, разработанный в 90-е 22:00
Джоанна Стингрей выпустит в России новую книгу о Викторе Цое к 60-летию со дня рождения музыканта 21:32
«Бэтмен» с Робертом Паттинсоном стал самой успешной новинкой в российском прокате 21:27
СМИ: Azur Air приостановит эксплуатацию 10 из 22 самолетов ради экономии запчастей 21:01
Аниме-сериал «Адская девочка» запретили в России 20:58
Институт Финляндии в Петербурге завершил свою деятельность 20:42
YouTube заблокировал «Давай поженимся!», Telegram запустил подписку и другие новости дня
20:23 дайджест
Минцифры: в России сложности с поставками зарубежного ИТ-оборудования 20:10
Мосгорсуд признал законным запрет компании Meta* в России 19:01
Возможна ли изоляция российской экономики? Отвечает глава Минэкономразвития 18:47
Финляндия снимет ограничения на въезд для туристов. Россия продолжит выпускать не всех Обновлено в 18:07
Эд Ширан вновь стал самым прослушиваемым музыкантом в Великобритании 18:01
Samuel Regan-Asante/Unsplash
На Wildberries появились товары брендов Bershka и Oysho 17:22
Умер актер Регимантас Адомайтис 17:22
Ле Пен покинет пост главы «Национального объединения», чтобы возглавить фракцию в парламенте 16:59
ММКФ объявил даты проведения в этом году 16:59
«Биг Тейсти» вернется в меню «Вкусно — и точка» под новым названием «Биг Спешл» Обновлено в 16:58
Шульман признали иноагентом из‑за полученных из западных стран и Фонда Карнеги денег 16:17
Кадр из фильма «Игла»
Okko бесплатно покажет фильмы с участием Виктора Цоя 15:54

Джоанна Стингрей выпустит в России новую книгу о Викторе Цое к 60-летию со дня рождения музыканта

Денис Ламехов
Сегодня в 21:32

Новая книга Джоанны Стингрей «Виктор Цой. Последний герой. История» выйдет в России к 60-летию со дня рождения музыканта. Об этом сообщает ТАСС.

В издании опубликуют ранее не издававшиеся кадры фото- и видеосъемок, интервью и воспоминания близких артиста: его сына Александра Цоя, участников «Кино» Юрия Каспаряна, Александра Титова, Алексея Рыбина, лидера «Аквариума» Бориса Гребенщикова, музыкального журналиста Артемия Троицкого и других.

Все воспоминания датированы 2022 годом, отметили в издательстве «АСТ» — оно занимается выпуском книги. Ее выход намечен на начало июля.

Джоанна Стингрей — американская певица, музыкальный продюсер, один из главных популяризаторов советской рок-музыки на Западе в конце 1980-х — начале 1990-х. Среди прочего в 1986 году она выпустила сборник «Red Wave», где были представлены «Аквариум», «Кино», «Алиса» и «Странные игры».

Позднее она опубликовала несколько книг. Среди них — «Подлинная история русского рока», «Стингрей в Стране чудес» и «Стингрей в Зазеркалье».

События недели на afisha.ru
мультфильм
Кощей. Похититель невест
Самый известный злодей русских народных сказок ищет себе спутницу жизни
поп
«Руки вверх!»
Легенды российской поп-музыки
мультфильм
Три кота и море приключений
Самая известная котосемья на выезде
драматический
Человек из Подольска
Абсурдистская комедия о том, какой должна быть полиция в идеальном мире
боевик
Бэтмен
Перезапуск франшизы о герое Готэма от режиссера обновленной «Планеты обезьян»
видео
Виктор Цой. Путь героя
Костюмы, гитары и рисунки Цоя в экспериментальном оформлении
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Люди
Виктор Цой
Джоанна Стингрей
Александр Цой
Юрий Каспарян
Александр Титов
Алексей Рыбин
Борис Гребенщиков
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить