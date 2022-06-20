Аниме-сериал «Адская девочка» запретили в России

Кировский районный суд Петербурга признал запрещенным к распространению в России аниме-сериал «Адская девочка». Об этом заявила объединенная пресс-служба судов города.

Прокуроры в ходе проверки сочли, что аниме «ориентировано на создание у несовершеннолетних мотивации к деструктивному противоправному поведению, в том числе применению насилия в отношении окружающих».

Кроме того, аниме, по мнению прокуратуры, «прививает ложные ценности и ориентиры, содержит признаки информации порнографического содержания». Как указал суд, сериал может не только стать эмоционально привлекательными для подростков, но и побудить их подражать героям.

«Адская девочка» — японский аниме-сериал о школьнице, созданный режиссером Такахиро Омори. Сериал рассказывает о девочке, которая узнает о сайте, где в 12 часов ночи можно написать имя своего обидчика, и тогда его душа попадает в ад.