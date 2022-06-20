СМИ: Azur Air приостановит эксплуатацию 10 из 22 самолетов ради экономии запчастей

Российская авиакомпания Azur Air приостановит использование почти половины своего парка самолетов ради экономии запчастей, пишут «Интерфакс» и РБК со ссылкой на письмо генерального директора перевозчика Евгения Королева к сотрудникам.

Авиаперевозчик ищет новые каналы поставок комплектующих. Летом 2022 года компания продолжит эксплуатировать порядка 12 самолетов Boeing 767 и 757, следует из письма. По данным близкого к руководству Azur Air источника «Интерфакса», всего в ее распоряжении сейчас 22 самолета.

Пока единственное зарубежное направление Azur Air — Турция, но в дальнейшем компания планирует увеличить международную программу. В письме Королев назвал состояние авиаперевозчика устойчивым, но предупредил о возможных сокращениях.

Он заявил: «Нам может не хватить запаса прочности, чтобы сохранить команду в полном объеме. Но мы сделаем все возможное, чтобы пройти через эти трудные времена с минимальными потерями. HR-блок будет обсуждать варианты штатного расписания отдельно с каждым подразделением».

25 марта стало известно, что авиакомпания «Победа» сокращает парк с 41 до 25 самолетов. Исполняющий обязанности гендиректора перевозчика Андрей Юриков сообщал, что это необходимо для сохранения накопленного запаса запчастей. Сейчас, по данным «Известий», в эксплуатацию вернулись 7 из 16 припаркованных самолетов.

26 февраля Евросоюз наложил запрет на продажу самолетов, запчастей и оборудования российским авиакомпаниям. Им также нельзя оказывать услуги по страхованию и техническому обслуживанию.