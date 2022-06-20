YouTube заблокировал «Давай поженимся!», Telegram запустил подписку и другие новости дня

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Семён Гудошников
Сегодня в 20:23

МИД РФ потребовал от Литвы немедленно снять запрет на железнодорожный транзит грузового транспорта в Калининградскую область. В противном случае «Россия оставляет за собой право на действия по защите своих национальных интересов».

Мосгорсуд признал законным запрет в России Meta*, а также ее сервисов Facebook* и Instagram* за экстремистскую деятельность. Жалобу представителей компании оставили без удовлетворения.

В школьный курс по новейшей истории России, который преподают в девятом классе, включили признание Кремлем ДНР и ЛНР. Новую версию программы уже отправили преподавателям.

Государство не будет наказывать за использование VPN-сервисов, но и не приветствует такую практику. Глава Минцифры Максут Шадаев назвал это «разумным компромиссом» с теми, кому «очень надо» обходить блокировки.

YouTube заблокировал каналы шоу Первого канала «Модный приговор», «Кто хочет стать миллионером?» и «Давай поженимся!». Все эти программы продюсируются медиагруппой «Красный квадрат».

«Биг Тейсти» вернется в меню «Вкусно — и точка» с 25 июня под новым названием «Биг Спешл». «Биг Мак» и «МакФлури» могут появиться с измененным рецептом.

Финляндия снимет ковидные ограничения на въезд для туристов, в том числе российских. Россия продолжит выпускать через сухопутную границу лишь определенные категории граждан.

Telegram запустил платную подписку Premium. Она стоит 449 рублей в месяц для пользователей iOS.

Двукратного обладателя «Оскара», американо-канадского режиссера Пола Хаггиса задержали на юге Италии по подозрению в сексуальном насилии. Предполагается, что он принуждал молодую иностранку вступить с ним в половую связь на фестивале, а потом оставил ее одну в аэропорту.

Московский международный кинофестиваль пройдет с 26 августа по 2 сентября. Изначально он должен был состояться в апреле, но не все иностранные участники могли приехать в Россию.

23 июня на «Пятнице!» выйдет социальное реалити «Рабы любви» от создателей «Пацанок». Героинями проекта стали бывшие секс-работницы, которые хотят изменить свою жизнь.

Эд Ширан стал самым прослушиваемым артистом 2021 года в Великобритании, а его сингл «Bad Habits» — самым популярным в стране. Ширан — единственный исполнитель, который получил эти две награды дважды, первый раз в 2017 году.

*Meta признана в России экстремистской организацией, деятельность ее сервисов Facebook и Instagram в стране запрещена.

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