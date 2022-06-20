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Институт Финляндии в Петербурге завершил свою деятельность

Денис Ламехов
Сегодня в 20:42

Общество «Финляндия — Россия» приняло решение выйти из состава учредителей Института Финляндии в Петербурге и завершить деятельность института в России. Об этом сообщает РБК.

Организация проработала в городе 30 лет. Ее главными целями назывались продвижение финской культуры в России и поддержка российско-финского научного сотрудничества. Она способствовала участию специалистов из Финляндии в различных проектах — фестивалях, выставках и семинарах.

Институт был учрежден как автономная некоммерческая организация. Он входил в сеть культурно-научных институтов Финляндии, объединяющую 17 самостоятельных организаций по всему миру.

При петербургском отделении работала библиотека художественной и документальной литературы на финском, русском, английском и шведском языках.

Институт Финляндии в Петербурге приостановил деятельность в начале апреля. «Мы считаем, что вести работу согласно нашим ценностям и принципам в Петербурге мы не можем. Наша среда деятельности стала очень тесной. <…> Мы не хотим рисковать», — заявила главный секретарь общества «Финляндия — Россия» Ниина Синкко.

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