Мосгорсуд признал законным запрет компании Meta* в России

Мосгорсуд признал законным запрет в России компании Meta*, а также ее сервисов Facebook* и Instagram* за экстремистскую деятельность. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на корреспондента в зале суда.

Жалобу представителей Meta суд оставил без удовлетворения. Вместе с этим без рассмотрения остались две жалобы пользователей Meta, которые утверждали, что их затронул запрет деятельности компании.

Юристы Meta называли судебное разбирательство незаконным, поскольку компания не находится в юрисдикции российских гражданских судов и не имеет представительств в стране. Представители Генпрокуратуры, Роскомнадзора и ФСБ просили суд признать законным запрет Meta в России.

21 марта Тверской районный суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры о признании Meta экстремистской организацией. Деятельность ее сервисов Facebook и Instagram (но не WhatsApp) в России запретили.

Генпрокуратура требовала признать Meta экстремистской из‑за того, что компания временно разрешила пользователям в некоторых странах публиковать посты с призывами к насилию в отношении россиян и российских военных.

Позже в Meta уточнили, что новая политика будет распространяться только на украинских пользователей. А писать посты с призывами к насилию разрешат лишь в отношении российских военных, а не обычных граждан или лидеров государств.

*Meta признана в России экстремистской организацией, деятельность ее сервисов Facebook и Instagram в стране запрещена.