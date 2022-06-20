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Умер актер Регимантас Адомайтис

Рустам Абдуллин
Сегодня в 17:22

В возрасте 85 лет умер советский и литовский актер театра и кино Регимантас Адомайтис. Об этом сообщило Министерство культуры Литвы.

«На характерах, воплощенных Регимантасом Адомайтисом, и свете, излучаемом личностью актера, выросло несколько поколений. Эти легендарные роли навсегда останутся в золотом фонде нашего театра, кино и всей культуры», — сказал министр культуры Литвы Симонас Кайрис.

В 1960-х годах Адомайтис работал в Драматическом театре Капсукаса и Каунасском драматическом театре, а затем в Литовском государственном академическом театре драмы. Он известен по ролям в фильмах «Никто не хотел умирать», «Это сладкое слово — свобода!», «Король Лир», «Из жизни отдыхающих», «Трест, который лопнул», «Зеленый фургон», «Досье человека в „мерседесе“», «Трудно быть богом» и другим.

Адомайтис состоял в движении «Саюдис», выступающего за перестройку и выход Литвы из состава СССР. В 1989–1991 годах он стал народным депутатом СССР.

В 1985 году актеру было присвоено звание народного артиста СССР. В 2014 году он стал лауреатом Национальной премии Литвы по культуре и искусству.

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