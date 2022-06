Эд Ширан вновь стал самым прослушиваемым музыкантом в Великобритании

Эд Ширан стал самым прослушиваемым артистом 2021 года в Великобритании. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на ежегодный чарт Phonographic Performance Limited (PPL).

Кроме того, сингл музыканта «Bad Habits» также стал самым прослушиваемым в стране. Это уже второй раз, когда Ширан получает обе награды за один год, и четвертый раз за пять лет, когда он удостаивается звания самого прослушиваемого певца Великобритании. Впервые артисту удалось это в 2017 году с композицией «Shape of You» из альбома «Divide».

Второе место в списке самых прослушиваемых песен занял трек «By Your Side» Calvin Harris feat. Tom Grennan, третье — «Little Bit of Love» Tom Grennan, четвертое — «Blinding Lights» The Weeknd, а пятое — «Higher Power» Coldplay.

Вот как выглядит полный список самых прослушиваемых исполнителей в Великобритании по версии PPL

1. Эд Ширан

2. Дэвид Гетта

3. Дуа Липа

4. Little Mix

5. Coldplay

6. The Weeknd

7. Джастин Бибер

8. Кельвин Харрис

9. Тейлор Свифт

10. Pink

«Поздравляем Эда Ширана с самым прослушиваемым треком в Великобритании в 2021 году и самым прослушиваемым артистом. Его успех в чартах за последние пять лет свидетельствует не только о качестве его работ, но и о силе британской музыки в то время, когда глобальный музыкальный ландшафт является более конкурентным, чем когда‑либо», — сказал исполнительный директор PPL Питер Литем о победе Ширана.

В конце октября 2021 года музыкант выпустил последний альбом «=» («Equal»), который он называет самым любимым в своей карьере. В нем 14 треков, включая синглы «Shivers», «Visiting Hours» и «Bad Habits». Последний возглавил музыкальные чарты Австралии, Канады и Великобритании, а также занял вторую строчку в США.