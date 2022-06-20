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Возможна ли изоляция российской экономики? Отвечает глава Минэкономразвития

Денис Ламехов
Сегодня в 18:47

Министр экономического развития Максим Решетников на ПМЭФ-2022 рассказал РБК о состоянии подведомственной ему сферы и поделился прогнозами. Выбрали главное из беседы.

О перспективах экономической изоляции России

«Мы плотно интегрированы в мировую экономику, и мы останемся интегрированными в мировую экономику», — заявил Решетников. Половина товарооборота страны приходится на страны Запада, другая половина — на восточные государства. Взаимодействие с последними, по словам главы ведомства, углублялось.

Россия — крупнейший поставщик энергетических ресурсов и минеральных удобрений, поставщик сырья для технологичных производств. Это «нити, которые очень плотно нас связывают с мировой экономикой». Глава Минэкономразвития заявил, что изолировать Россию невозможно вследствие глубины этой интеграции.

О санкциях

«Я думаю, ни для кого не был ясен до конца масштаб санкций», — рассказал Решетников. При этом подготовка к ограничениям шла в течение последних нескольких лет, страна переориентировала экспорт и выстраивала собственные финансовые системы.

Влияние санкций — «чувствительное», но «мы видим, что наша экономика гораздо более жизнеспособна, чем, может, даже нам иногда кажется». Глубина взаимной интеграции экономики России со странами Запада окажет воздействие на то, как на них отразятся введенные ограничения: эти государства столкнутся с дальнейшим ростом инфляции и снижением темпов экономического роста.

«Проблема <…> в том, что, к сожалению, за это приходится платить еще и третьим странам», — добавил глава министерства. По его прогнозам, они столкнутся с ростом цен на продовольствие и энергоносители: «Это будет вопрос <…> продовольственного обеспечения».

О показателях

Прогноз по инфляции на конец 2022 года составлял 17,5%, он будет ниже: «Четвертую неделю подряд цены не растут у нас».

Экономика страны входит в дефляционную спираль. Население перестает активно тратить деньги, что приводит к сокращению производства и снижению цен — в дефляционной спирали эти циклы повторяются друг за другом.

«Деньги выгоднее сберегать, их невыгодно занимать. И мы видим это и по росту депозитов населения», — заявил Решетников. Потребительские траты населения с первой недели июня выросли на 100–110 млрд рублей, при этом на вклады пришло в 2,5 раза больше денег — почти 250 млн.

Российский бизнес накопил на счетах 26 трлн рублей. «Он их не инвестирует, потому что большая неопределенность, перенастройка и так далее», — пояснил министр.

«Нам сейчас надо это преодолеть. Здесь бюджет, конечно, старается. Мы увеличиваем свои расходы, ритмично тратим деньги, реализуем поручение президента по индексации социальных выплат», — сообщил глава ведомства. Он также отметил работу Центрального банка по снижению ключевой ставки.

Рост ВВП в первом квартале составил 3,5%. По итогам года сокращение экономики на 5–6% «вполне достижимо», но конечные цифры будут известны к концу июня.

Переключение многих проектов с западного на восточное оборудование, на китайские и другие аналоги «требует очень большого времени». Импорт упал «резко и серьезно».

«Вопрос с импортом — это, наверное, самое чувствительное сейчас место. Но в последние недели можно аккуратно говорить, что он [импорт] потихоньку начал расти с тех минимумов, которых он достиг еще в начале мая. И во многом от этого зависят и оценки, насколько длинной будет эта дефляционная волна», — заявил министр. Он добавил, что сроки окончания дефляции зависят и от политики ЦБ в отношении доступности кредитов.

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