Шульман признали иноагентом из‑за полученных из западных стран и Фонда Карнеги денег

Политолога Екатерину Шульман внесли в список СМИ-иноагентов из‑за денег, полученных из Германии, Ирландии, Канады, США и Франции, от Оксфордского российского фонда (объявлен нежелательной организацией) и Фонда Карнеги, а также от получающих иностранное финансирование российских юрлиц. Об этом сообщается в судебном решении.

16 апреля стало известно, что Шульман хочет обратиться в суд, чтобы узнать, почему ее признали иноагентом. 18 мая она сделала это, заодно попытавшись оспорить решение Минюста, но 16 июня получила отказ.

В решении суда говорится, что по закону лицо не обязано быть средством массовой информации для включения в реестр СМИ-иноагентов, поэтому доводы Шульман «являются несостоятельными». «Доказательств того, что Минюст России преследует политические цели, суду не представлено, и такие основания судом не усматриваются», — заключили там.

По мнению суда, решение принято «с соблюдением вытекающих из Конституции» требований справедливости и соразмерности. У Шульман есть еще месяц, чтобы подать апелляционную жалобу в Московский городской суд.

Шульман включили в список СМИ-иноагентов в один день с Юрием Дудем. В конце мая Роскомнадзор пригрозил ей штрафом из‑за отсутствия в ее социальных сетях маркировки «иноагент».